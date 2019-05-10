TSKB desteği ile

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliğiyle İKSV-İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'nun" ikinci yılında fondan faydalanmaya hak kazanan 14 üstün yetenekli genç kadın müzisyen belirlendi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'nun" ikinci yılında 14 üstün yetenekli genç kadın müzisyenin, çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek verilecek.

Ayrıca, seçilen müzisyenler, 25 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da, kemanın duayeni Ayla Erduran’ın da kanaat önderi ve konuk sanatçı olarak sahneye çıkacağı "Yarının Kadın Yıldızları" konserinde dinleyicilerle buluşacak.

1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'ni destekleyen TSKB, bu desteğini son iki yıldır kadının sosyal ve kültürel alanda güçlenmesi temasıyla gerçekleştiriyor.

TSKB’nin, "Eğitim Destek Fonu Sponsoru" olarak yer aldığı projede, konser bilet satışlarından elde edilen gelir de fona aktarılıyor. Projeyle genç kadın müzisyenlere uluslararası arenada yeni ufuklar açılması hedefleniyor.





- "Tüm sektörlerde kadın istihdamının artırılması için sorumluluk alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, banka olarak ülkenin kalkınma hedeflerini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla desteklediklerini belirterek, "Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımda fırsat eşitliğine sahip olmasının toplumsal ilerlemenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz. Her kademede yüzde 50’nin üstünde kadın çalışan oranına sahip bir banka olarak iş birliği içinde olduğumuz tüm sektörlerde kadın istihdamının artırılması için sorumluluk alıyoruz." ifadelerini kullandı.

TSKB’nin kadın istihdamı konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren İnce, şunları kaydetti:

"TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz fırsat eşitliği temalı finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle kadın dostu ekonomiyi destekliyoruz. Destek sağladığımız firmalarda kadın çalışan oranları gözle görünür oranda artarken kendi kadın dostu şirket karnemizi de yüksek tutuyoruz. Bu alandaki katkımızı sosyal sorumluluk projelerimiz kanalıyla çoğaltarak daha fazla kadının hayatını değiştirmek istiyoruz. Çünkü üretime katılan her kadın çevresini de olumlu anlamda dönüştürüyor.

Bu kapsamda, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte hayata geçirdiğimiz Eğitimden Üretime Burs Fonu ile üniversiteli kız öğrencilerin daha iyi bir eğitim alarak iş hayatına adım atmalarına katkı sunuyoruz. Yine bu bakış açısı ile İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirdiğimiz 'Yarının Kadın Yıldızları' Eğitim Destek Fonuyla genç kadın müzisyenlerimize, ülkemizi ulusal ve uluslararası kültür-sanat alanında temsil etmeleri için destek oluyoruz."

"Yarının Kadın Yıldızları" Eğitim Destek Fonuyla, genç yeteneklerin ülkenin birer sanat elçisi haline gelmelerine destek olduklarını belirten İnce, "TSKB olarak projenin ikinci yılında da genç kadın müzisyenlerimizin maddi manevi büyük emek isteyen eğitim yolculuklarında yanlarında oluyoruz. Gençlerimiz katıldıkları önemli yarışmalarda birincilikler ve büyük başarılar elde ediyorlar. Dünyanın önemli salonlarında konserler veriyorlar. Desteklerimizin yerini bulduğunu görmek, genç müzisyenlerimizin uluslararası platformda tanınırlığına katkıda bulunmak bizi ayrıca mutlu ediyor." bilgisini verdi.