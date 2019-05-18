İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB), kurum içi girişimciliği geliştirmek için Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle kurduğu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nun kazanan projeleri belli oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB’nin 2016 yılında başlattığı “Geleceğe Bakış” programını bir adım öteye taşımak için Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle kurduğu “TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu”nun final sunumuna, TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, TSKB Danışmanlık Direktörü Melih Yalçın, GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ve GİRVAK Mütevelli Heyeti Üyesi ve Ünlü&Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Ünlü jüri üyesi olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, bugünün ve geleceğin ruhuna uygun kalkınma ve iş modelleri oluşturmak için girişimciliğin önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Türkiye’nin girişimcilik alanında yüksek bir potansiyeli var. Teknoloji ve inovasyonun tüm sektörleri şekillendirdiği günümüzde, deneyim ve yenilikçiliğin ortak akılda buluşması önemsediğimiz konular arasında yer alıyor. TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nda TSKB çalışanları, GİRVAK fellowları ve deneyimli mentorlar biraraya gelerek yeni girişimcilik projeleri yarattılar. Girişimcilik ekosistemine taze fikirler kazandıran tüm katılımcıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra ise TSKB’nin girişimciliğe, inovasyona, gençlere büyük önem verdiğini ve şirket bünyesindeki MT programlarını da oldukça önemsediğini aktararak, “TSKB ile birlikte tasarladığımız TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu’nda GİRVAK fellowları ile TSKB çalışanları, atölyelere katıldılar, mentorluk aldılar ve birlikte yeni fikirler tasarladılar. Çalışmaların sonucunda farklı temalarda çok iyi fikirler ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde de girişimcilik ve inovasyon alanında ilham vermek için gençlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.





- 11 ekip 6 ay boyunca çalıştı





2018 Kasım ayında TSKB çalışanlarına ve GİRVAK fellowlarına açık olarak Kolektif House Maslak’ta gerçekleştirilen İlham Günü sonrasında gönüllüler arasından başvurular toplandı ve ekipler oluşturuldu. TSKB çalışanları, GİRVAK fellowları, TSKB çalışanı iç mentorler ve girişimcilik alanında deneyimli dış mentorlerden oluşan ekipler, 14 Aralık 2018’de Fikir Geliştirme Atölyesi’yle ilk buluşmayı gerçekleştirdi.

Eş zamanlı olarak TSKB’den gönüllü olan mentorlar da Yatırımcı Gibi Düşünme Çalıştayı’na katıldı. Oluşturulan gruplar sunum eğitimi alma ve günümüz girişimcilerinden Alemşah Öztürk ile Reyhan Çepik gibi isimlerle bir araya gelme fırsatı buldular.

Kurulan 11 farklı proje grubu, 6 ay boyunca yenilikçi fikirleri projelendirmek amacıyla çalıştı. Proje ekipleri çalışmalar boyunca farklı düşünce teknikleri ve çalışma modelleri hakkında eğitimlere katıldı. 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen ön elemenin ardından 8 takım finale kaldı.

Altyapı, ulaşım, eğitim, inovatif perakende çözümleri, atık yönetimi, sürdürülebilirlik derecelendirme platformu, girişimci ve yatırımcıları buluşturma platformu gibi çeşitli temalarda sekiz farklı takımın gerçekleştirdiği sunumların ardından iki proje ödüle değer bulundu.

Platform kapsamında birincilik alan fikir "Inovasyonix" ile GİRVAK fellowlarından Kadir Can Kırkoyun ve Elif Aleyna Duman ile TSKB’den Fulya Güray ve Nur Püsküllü ödüle değer bulundu.

Kurum içi girişimciliğin oluşmasını sağlayan online ve offline olarak tasarlanmış 15 haftalık bir eğitim ve startup geliştirme programı olan Inovasyonix’in mentörleri arasında ise TSKB’den Sevilay Kıran ve Öznur Gökhan ile girişimci Bülent Ekuklu bulunuyor. Birincilik alan proje ekibi 13-14 Haziran'da Berlin’de gerçekleşecek Noah Konferansı’na ve start-up gezisine katılma şansı elde etti.

İkincilik ödülünü almaya hak kazanan "Symbiot" projesi, inovatif perakende çözümleri üretmek amacıyla fiziksel data ile dijital datayı konuşturup, müşteriye özel kişiselleştirilmiş analizler sunuyor. Proje ekibinde, GİRVAK fellowlarından Tuna Sarp ve Atakan Ülgen ile TSKB’den Esra Akıllı bulunuyor. "Symbiot"’ projesinin mentörleri ise TSKB’den Çağlar Gök ile girişimci Sinan Zabunoğlu. İkincilik kazanan proje ekibi Almanya’daki startup gezisine katılacak.