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TSKB'de yeni atamalar

- Meral Murathan ve Hasan Hepkaya genel müdür yardımcılığı görevine atanırken, Melih Yalçın Danışmanlık Direktörü, Yavuz Yılmaz ise Bütçe ve Planlama Müdürü oldu

TSKB'de yeni atamalar
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda (TSKB) yeni atama ve görev değişiklikleri gerçekleşti.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Meral Murathan ve Hasan Hepkaya, TSKB Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Melih Yalçın, TSKB Danışmanlık Direktörü olarak göreve başladı. Yavuz Yılmaz ise Bütçe ve Planlama Müdürü oldu.

TSKB'nin 26 Mart'taki Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamasında da "Meral Murathan ve Hasan Hepkaya'nın genel müdür yardımcısı olarak atanmalarına ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında genel müdür yardımcılığı görevlerine başlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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