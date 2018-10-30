TSKB'den 491 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası'nın (TSKB), 9 aylık konsolide olmayan net karı 491 milyon TL oldu.

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın 9 aylık konsolide olmayan net karı 491 milyon 26 bin TL olarak gerçekleşti.

TSKB, bu yılın 3. çeyreğinde de 166 milyon 508 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti. Bankanın konsolide olmayan net karı, geçen yılın 9 aylık döneminde 452 milyon 263 bin TL, üçüncü çeyreğinde de 160 milyon 929 bin TL olmuştu.