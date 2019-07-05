İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) "TSKB Bakış" isimli rapor serisi “Uygun Adım Geleceğe: Ar-Ge ve İnovasyon” adlı çalışmasında Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkış çabalarında Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkat çekiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan, "TSKB Bakış" isimli rapor serisi “Uygun Adım Geleceğe: Ar-Ge ve İnovasyon” adlı çalışmayla devam ediyor.

Rapor, son 30 yıldaki gelişmelerin bilgi ve teknolojiyi ekonomik değer yaratımının önemli parçası haline getirdiğini, bilgi temelli bir ekonomi oluşturabilen ülkelerin ise uluslararası rekabette üstünlüğü yakaladığını vurguluyor.

Makroekonomi, kalkınma iktisadı ve sektörel dinamiklere yönelik araştırmalar gerçekleştiren TSKB Ekonomik Araştırmalar, son raporunda Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkış çabalarında Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkati çekiyor.

TSKB Ekonomik Araştırmalar Ekonomisti Cem Avcıoğlu tarafından kaleme alınan “Uygun Adım Geleceğe: Ar-Ge ve İnovasyon” başlıklı raporda, yeni bilgi üretme sürecinin motoru olan Ar-Ge faaliyetlerinin ekonomik büyüme performansını korumak ve geliştirmek isteyen ülkeler için büyük önem taşıdığına yer veriliyor.

Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya oranı olarak ifade edilen Ar-Ge yoğunluğu göstergesinde bugün itibarıyla ilk 10 sırada bulunan ülkeleri de değerlendiren rapor, bu ülkelerin 1998-2017 yılları arasında yatırım yoğunluklarını ortalama yüzde 30 oranında arttırarak yüzde 3,2’ye taşıdıklarına dikkati çekiyor.

Türkiye’de yüksek ekonomik büyüme performansının kalıcı ve kapsayıcı hale gelmesinde bilgi yayılımının artırılmasının ve yüksek teknoloji ürünlerin toplam üretim içindeki payının yükseltilmesinin temel belirleyiciler olacağını ortaya koyan rapor, küresel finansal krizi takip eden dönemde Türkiye ile gelişmiş ülke ekonomileri arasındaki gelir yakınsamasının yavaşladığına işaret ediyor.

Rapora göre, inovasyon odaklı ürün üretme becerisinin geliştirilmesinin, ihracat gelirlerinin yükseltilmesine katkı sunması bekleniyor. Türkiye kilogram başına 1,32 dolar ihracat geliri elde ederken, Çekya ve Polonya gibi gelişmekte olan Doğu Avrupa ülkelerinde ise bu rakamın 2 doları aştığı görülüyor.

Raporu hazırlayan TSKB Ekonomik Araştırmalar Ekonomisti Cem Avcıoğlu, Türkiye’nin 2017 yılı itibarıyla yüzde 0,96 olan Ar-Ge yoğunluğunun, henüz yüzde 1,78 olan yüksek gelirli ülkeler ortalamasının altında kalmakla birlikte son 20 yılda istikrarlı tırmanışını sürdürdüğüne dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cem Avcıoğlu, yetenek yoğun, inovatif bir imalat sektörünün temel taşının Ar-Ge yatırımları olduğuna değinerek, “Bu konuda süregelen çabaların başarılı olması halinde hem büyümenin sürdürülebilirliği hem de istihdam koşullarının iyileşmesi açısından önemli gelişim kaydedilecek.” ifadelerini kullandı.

TSKB, sahip olduğu 70 yıllık kalkınma bankacılığı deneyimi ile Türk özel sektörünü yatırımlarını tematik kredileri ve yenilikçi finansman ürünleriyle desteklerken, 35 yıldır sunduğu sektör spesifik danışmanlık hizmetleriyle iş dünyasına katma değer yaratmaya devam ediyor.

Bankanın ekonomist, finansal danışman ve teknik danışman kadrolarıyla öne çıkan uzman ekipleri, enerji, sanayi, finans, gıda, lojistik, tarım, turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlere dönüşüm, gelişim ve sürdürülebilirlik yolculuklarında rehberlik ediyor. TSKB Danışmanlık Hizmetleri çatısı altında faaliyet gösteren Ekonomik Araştırmalar, ise yayınladığı raporlarla kalkınma ekonomisine yön veriyor.



