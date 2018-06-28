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TSKB'den yetkilendirme anlaşması açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB), banka tarafından, 367 gün vadeli avro ve dolar olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi temini için, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğündeki...

TSKB'den yetkilendirme anlaşması açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB), banka tarafından, 367 gün vadeli avro ve dolar olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi temini için, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğündeki uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verildiğini bildirdi.

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunca verilen yetki çerçevesinde, banka tarafından, 367 gün vadeli avro ve dolar olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi temini için, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğündeki uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki verildiği ve bu kapsamda bir yetki anlaşması imzalandığı bildirildi.

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