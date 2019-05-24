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TSKB'nin kurumsal finansman direktörü Poyraz Koğacıoğlu oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) kurumsal finansman direktörlüğü görevine Poyraz Koğacıoğlu atandı. Bankadan yapılan açıklamada, TSKB Kurumsal Finansman Direktörlüğü görevine Poyraz Koğacıoğlu getirildi.Lisans...

TSKB'nin kurumsal finansman direktörü Poyraz Koğacıoğlu oldu
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) kurumsal finansman direktörlüğü görevine Poyraz Koğacıoğlu atandı.

Bankadan yapılan açıklamada, TSKB Kurumsal Finansman Direktörlüğü görevine Poyraz Koğacıoğlu getirildi.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uzay Mühendisliği bölümünde tamamlayan Koğacıoğlu, yüksek lisansını Koç Üniversitesi'nde finans alanında yaptı. Koğacıoğlu, buradaki eğitimi sırasında bir yıl boyunca Bocconi Üniversitesi Finans bölümünde değişim programına dahil oldu.

2002-2004 döneminde Koç Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Koğacıoğlu, kariyerine 2005'te Oyak Yatırım Hisse Senedi Araştırma Analisti olarak devam etti. Koğacıoğlu, 2006'da 3 Seas Capital Partners Kıdemli Analist, 2007'de TAIB-PDF Kurumsal Finansman'da Uzman olarak görev aldı. Aynı yıl Ak Yatırım'da kurumsal finansman ekibinde kıdemli uzman olarak görev alan Koğacıoğlu, 2010'da ise kurumun müdür yardımcılığı görevini üstlendi.

Koğacıoğlu, 2012'de Garanti Yatırım'da kurumsal finansman ekibine yönetici olarak geçiş yaparken, 2015'ten Şubat 2019'a kadar da aynı kurumda direktör olarak M&A ve IPO alanında çalıştı. Şeker Gayrimenkul'de Şubat 2019'da genel müdür yardımcısı olarak atanan Poyraz Koğacıoğlu, 13 Mayıs'tan itibaren TSKB'de kurumsal finansman direktörü kariyerine başladı.



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Anahtar Kelimeler:
Poyraz KoğacıoğluTskb
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