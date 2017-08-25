TSK'da hukuk sınıfı kurulacak

ANKARA (AA) - Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde hukuk sınıfı kurulacak. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri, hukuk sınıfına mensup subaylarca yürütülecek.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda 694 sayılı KHK ile bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri, kurulacak hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından yürütülecek.

Asgari tugay komutanlığı nezdinde kurulacak hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekat ve uluslararası hukuk olmak üzere, görev yaptıkları kıtanın komutanı veya askeri kurum amillerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapacak.

Hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, nezdinde kuruldukları komutanlık veya askeri kurum amirliğinde komutan veya askeri kurum amirinin askeri hizmetlere ilişkin gerekli gördükleri her türlü hukuki konuda isteklerini cevaplandıracak.

Gerekli durumlarda harekat, tatbikat ve manevra gibi faaliyetlere katılacak bu birimdekiler ihtiyaç duyulan hukuki konularda ders ve konferanslar verecek, üst yönetici veya birinci hukuk müşaviri tarafından temsil yetkisi verilmesi halinde adli ve idari davalarla icra takiplerini Milli Savunma Bakanlığı adına yürütecek. Hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri ülke sınırları dışında işlenen suçlar bakımından cumhuriyet savcısının talebi halinde adli kolluk görevlilerince yapılacak işleri de yerine getirecek.

- Hukuk sınıfı subay ihtiyacı

Milli Savunma Bakanlığı, hukuk sınıfı subay ihtiyacını, kendi nam ve hesabına hukuk fakültesini bitirenlerle muvazzaf veya sözleşmeli subaylardan hukuk fakültesi mezunu üsteğmenle binbaşı rütbesinde bulunanlar arasından, açılacak sınavla karşılayacak.

Sınavda başarı gösteren adaylardan dış kaynaktan olanlar subaylığa atanacak, diğerlerinin ise sınıf değişiklikleri yapılacak. Hukuk sınıfı subaylar, Bakanlık tarafından meslek öncesi ve içi eğitime alınacak. Bu eğitimler, Milli Savunma Bakanlığınca talep edilmesi halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafından da verilebilecek.

Eğitimde başarı gösterenler Milli Savunma Bakanlığınca hukuk hizmetleri kadrolarına atanacak, diğerleri eski sınıflarına iade edilecek. Sivil kaynaktan alınıp da başarısız olanlar ise istifa etmiş sayılacak ve aldıkları aylıklar dışında devletçe yapılan masrafları kanuni faizleriyle kendilerinden tahsil edilecek.

Hukuk sınıfına mensup subayların atanma ve yer değiştirmeleri, Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Hukuk hizmetleri başkanlıklarında veya birimlerinde görev yapanların tüm işlemlerini de Bakanlık yürütecek. Hukuk sınıfının kurulması, temini, meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri, sicil üstleri, disiplin amirleri, atanmaları, yer değiştirmeleri, görevlendirmeleri, izinleri, nöbet hizmetleri ile diğer hususlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.