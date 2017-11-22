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TSK'daki memurların disiplin yönetmeliğinde değişiklik

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli memurlar, disiplin cezalarına idari yargıda açacakları davayla itiraz edebilecek

TSK'daki memurların disiplin yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan memurlar, disiplin cezalarına idari yargıda açacakları davayla itirazda bulunabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki memurlar, değişiklikle yönetmelik kapsamından çıkarıldı ve Yüksek Disiplin Kurulu yapısında yenilik yapıldı.

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında oluşan kurulda Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığının plan ve yönetim daire başkanı veya Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık birinci hukuk müşaviri ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürü görev alacak.

Müstakil birimlerde amirlik görevini yürüten subay ve astsubayın yanı sıra memurlara da disiplin amirliği yetkisi verildi. Memurlar, disiplin amirleri ve kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına itiraz kapsamında idari yargıda dava açılabilecek.

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