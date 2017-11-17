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TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava harekatı

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, teröristlerin kullanıldığı barınak, sığınak, silah mevzisi ile silah ve mühimmat depoları imha edildi

TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, teröristlerin kullanıldığı barınak, sığınak, silah mevzisi ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.

Bu kapsamda, bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen barınak, sığınak, silah mevzisi ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Harekata katılan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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Avaşin-BasyanHakurkTSKTürk Silahlı Kuvvetleri
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