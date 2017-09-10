TSK'dan şehit komutana vefa

ANKARA (AA) - SARP ÖZER - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve silah arkadaşlarını unutmadı. Aydın ve kazada şehit olan askerler için son görev yerleri 23'üncü Tümen Komutanlığında özel anı köşesi oluşturuldu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Kurban Bayramı dolayısıyla Şırnak'taki 23'üncü Tümen Komutanlığına ziyaretinde, şehit Tümgeneral Aydın ve silah arkadaşları için hazırlanan bölüm dikkati çekti.

Haziran ayında Şırnak'ın Şenoba beldesinden havalanan ve yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Gökhan Peker, Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Yüzbaşı Serhat Sığnak, Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş, Astsubay Başçavuş Fevzi Kıral, Astsubay Başçavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Hakan İncekar ve Uzman Çavuş Zeki Koç şehit olmasının ardından 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, şehit askerlerin anısının yaşatılmasına yönelik emir verdi.

Bunun üzerine, Tümgeneral Aydın'ın yerine göreve atanan Tümgeneral Veli Tarakcı'nın talimatıyla, şehit askerlerin anısının komutanlık karargahında yaşatılması için 23'üncü Tümen Komutanlığının "Şeref Salonu"nda şehit Tümgeneral Aydın ve kazada şehit olan diğer askerler için özel rölyef hazırlandı.

Rölyefin iki yanında kazada şehit düşen askerlerin fotoğraflarına yer verildi. Tümgeneral Aydın'ın fotoğrafı ise rölyefe işlendi. Rölyefte ayrıca askerlerin şehit olduğu helikopter ile kazanın gerçekleştiği dağlar da tasvir edildi.

- "Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla..."

Askerlik görevinin büyük bölümü operasyonlar ve terörle mücadele harekatlarında geçen Aydın'ın, Özel Kuvvetler Komutanlığında tim komutanı olduğu dönemde görev yaptığı Şırnak'taki Hanke Dağı'na atıfla yazdığı "Hanke'ye Ağıt" isimli şiir de rölyefe işlendi. Aydın'ın "Hanke'ye Ağıt" şiirinin "Doksan kişiydik biz o gün aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygusuz. Sis, çamur, kanla, terle üzerindeydik bulutların. Ayrım Hanke Yaylası'nda yeşerirken umutlarım soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla, uyan Hanke geliyorum heybetimle, havamla" dizeleri rölyefte yer aldı.

Öte yandan komutanlıkta, terörle mücadele operasyonlarında şehit olan bin 256 personelin isminin yer aldığı bir anıt ile onların anısına yapılan "Şehitler Şelalesi" de bulunuyor.