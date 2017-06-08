TSK'nın komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, gazilerle iftarda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, gaziler ve aileleri için iftar düzenledi.

Gazi Orduevi'ndeki iftarda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile garnizonda görevli general, amiral ve eşleri de hazır bulundu.

Ankara'da ikamet eden 284 gazi ve ailelerinin katıldığı iftarda, vatanın her karış toprağını canlarını ortaya koyarak koruyan gaziler ile ailelerinin dilek ve istekleri de alındı.