Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi Çağdaş Kaya
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma
Dünya markası olma yolunda
Dünya markası olma yolunda

TSK'nın komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve eşi Şule Akar'ın düzenlediği iftara Ankara'da ikamet eden 284 gazi ve ailelerinin yanı sıra kuvvet komutanları katıldı

TSK'nın komuta kademesi gazilerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, gazilerle iftarda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, gaziler ve aileleri için iftar düzenledi.

Gazi Orduevi'ndeki iftarda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile garnizonda görevli general, amiral ve eşleri de hazır bulundu.

Ankara'da ikamet eden 284 gazi ve ailelerinin katıldığı iftarda, vatanın her karış toprağını canlarını ortaya koyarak koruyan gaziler ile ailelerinin dilek ve istekleri de alındı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent BostanoğluGaziGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarGenelkurmay BaşkanlığıGenelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit DündarHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜnalKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral S
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5