TSK'nın personel mevcudu açıklandı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 203'ü general ve amiral olmak üzere 359 bin 273 askeri personel bulunuyor.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nın personel mevcuduna ilişkin bilgi verildi.



Buna göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 203 general ve amiral, 26 bin 278 subay, 64 bin 999 astsubay, 47 bin 570 uzman erbaş ile 16 bin 149 sözleşmeli er ve erbaş görev yapıyor.



Yükümlü personel mevcudunun 204 bin 74 olduğu üç kuvvetteki askeri personelin sayısı böylelikle 359 bin 273'e ulaşıyor.



Kuvvet komutanlıklarındakilerin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli sivil memur ve işçilerle TSK'nın personel mevcudu 398 bin 513'e çıkıyor.