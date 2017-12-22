TSK'nın terörle mücadele operasyonları

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığınca, terörle mücadele harekatı kapsamında son bir hafta içinde 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 15-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanmasıyla bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sürecinin tesisi ve devamını sağlamak maksadıyla sürdürülen gözlem noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, 15-21 Aralık tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda, Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Mava Dağı bölgesi, Diyarbakır'ın Kulp, Hazro, Lice, Silvan ilçeleri, Tunceli merkez, Yastık Deresi alanı, Mardin'in Nusaybin ilçesi, Dibek Dağı bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildiği kaydedildi.

Operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiği, 22 adet piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet bangolore torpedo, bir adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 28 adet hafif silah, 10 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 655 kilo amonyum nitrat, yaklaşık 10 kilo C-4 patlayıcı madde, 15 kilo tahrip kalıbı, 4 adet el bombası, bin 186 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 130 adet fünye, 13 adet şarjör, 12 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gaz maskesi, 66 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüpü ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca, 59 adet el yapımı patlayıcının imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 109 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

- Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 bin 30 kişi yakalandı

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde de 14 kilogram kubar esrar, 683 kilogram toz esrar, bir kilogram uyuşturucu madde, 171 bin 510 paket kaçak sigara, 7 bin 397 litre kaçak akaryakıt, 19 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 bin 30 kişinin yakalandığı, özellikle Tunceli, Bingöl ve Irak'ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bu bölgelerde önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildiği vurgulandı.

- "Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara karşılık veriliyor"



Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında ise hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı ifade edildi.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü, PKK/YPG'ye mensup terörist unsurların Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiğini belirtildi.

Açıklamada, özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi.

Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinden biri olan İdlib'te yeni gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır." ifadeleri kullanıldı.