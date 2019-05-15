TSPB Başkanı Erhan Topaç, başkanlığı devretti

İris Cibre'nin haberine göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Mayıs 2019 tarihinde 200’e yakın sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlendi. Toplantının açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya ve TSPB Başkanı Erhan Topaç yaptı. Toplantı kapsamında 2018 yılı faaliyetleri değerlendirildi.



Ali Fuat Taşkesenlioğlu: ”Sermaye piyasalarının geneli konusunda hedeflerimize ulaşabilmek için ülkemizdeki mevcut tasarrufları nasıl sermaye piyasalarına çekebiliriz ve mevcut tasarruf seviyesini nasıl artırabiliriz sorularını düşünmeliyiz.”



Sermaye piyasalarının tüm dünyada işlemeye devam etmekte, küresel ve yerli ölçekte fırsatlar sunmakta ve gelişimini sürdürmekte olduğunu belirten Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Sermaye piyasalarının geneli konusunda hedeflerimize ulaşabilmek için ülkemizdeki mevcut tasarrufları nasıl sermaye piyasalarına çekebiliriz ve mevcut tasarruf seviyesini nasıl artırabiliriz sorularını düşünmeliyiz. Ancak tasarrufları sermaye piyasalarına çekebilmemiz için, yatırımcılara uzun vadeli bir yatırım projeksiyonu sunulabilmesi ve uzun vadeli planlar yapabilmelerine yardımcı olunması gerekmektedir. Bu konuda Birlik üyelerine önemli bir görev düşmektedir. Tasarruf sahipleriyle yakın temas halinde olan Birlik üyelerinin nitelikli personelinin, yatırım kültürünün geliştirilmesi ve sermaye piyasalarına olan güvenin güçlendirilmesi için bu konuya özel önem vermeleri gerekmektedir” dedi.



Prof. Dr. Erişah Arıcan: “2019-2021 yıllarını kapsayan bir "Stratejik Öncelik Planı" hazırlıyoruz.“



Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, finans piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların, temel önceliğinin 'sermaye piyasalarının derinleşmesi' olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Borsa İstanbul Yönetimi olarak Türkiye'nin önceliklerini dikkate alarak 2019-2021 yıllarını kapsayan bir "Stratejik Öncelik Planı" hazırladıklarını belirten Arıcan, planda Türk sermaye piyasalarını derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye odaklandıklarını vurguladı.



Murat Çetinkaya: "Paydaşların koordineli ve derinlemesine düşünmesi gerekiyor.”



Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya da Türkiye'de bütün paydaşların yaklaşık 30-35 sene içerisinde iyi bir hisse senedi piyasası oluşturabildiklerini ancak sermaye piyasalarının daha derin ve etkin olabilmesi için yeterli ortamı henüz oluşturamadıklarını söyledi.



1990'lı yıllarda tahvil piyasasındaki yabancı payının yüzde 60'lar ve daha üzerinde olduğu bilgisini paylaşan Çetinkaya, "Şu andaki hisse senedi piyasasındaki yabancı payı gibi. Ama tahvil piyasasında giderek yüzde 13, 12, 11 civarına geliyor. Yani bu piyasada aldığım zaman satamam' diye düşünüyor olabilir mi? Bize düşen şey nedir? Bizlerin bu konular üzerinde derinlemesine düşünmesi gerekiyor" dedi.



Erhan Topaç: “Birlik, yol gösteren bir kurum olarak proaktif çalışmalarına devam edecek.”



Genel Kurul toplantısında konuşan TSPB Başkanı Erhan Topaç, 2018 yılında yapılan faaliyetler ve 2019 yılında devam eden projeler hakkında bilgi verdi. TSPB’nin sektörle ilgili gelişmelere tepki veren değil, sektörle ilgili konuları gündeme getiren ve bu konuda alınacak kararlara yol gösteren proaktif bir kurum olarak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.



Topaç, sermaye piyasasının daha da ileriye taşınması için tüm tarafların görüşlerini alarak, yapılması gerekenleri belirlediklerini ifade etti. Makroekonomik istikrarın ve büyümede sermaye piyasalarının rolünün önemine dikkat çekerek, hükümetimizin sermaye piyasalarına destek verdiğini ve bu dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Topaç, sermaye piyasalarının uzun dönemli yatırım alanı olduğunu, öneri ve eylemlerin bir program dahilinde ve sistematik şekilde yapılması için Ulusal Sermaye Piyasası Programı açıklanması gerektiğini söyledi. Rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistem yaratmanın Türkiye’nın büyümesi için önemini bir kez daha belirtti.



Dr. Alp Keler, CFA : “Daha güçlü sermaye piyasası için etkin bir şekilde çalışacağız.”



Birlik Başkanlığı görevini Erhan Topaç’tan devralan Dr. Alp Keler, CFA ise, Birlik genel kurul toplantısı kapsamında yaptığı konuşmada, TSPB’ye geçtiğimiz yıl boyunca hizmet vermiş olan Sayın Erhan Topaç’a değerli çalışmaları ve önemli katkıları için sektör adına müteşekkir olduğunu dile getirerek: “Birliğimiz sermaye piyasalarımızın gelişmesinde önemli bir misyona sahip. Yeni dönemde bu misyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek adına çalışmalara devam edeceğiz. Yol haritamızdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sektörün en etkin şekilde temsil edilmesi için çalışacağız” dedi.