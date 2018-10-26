İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nce (TSPB) düzenlenen yatırımcı eğitimlerinin yeni durağı Ankara olacak.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenecek "Dalgalı Piyasalarda Risk Yönetimi ve Korunma" konulu yatırımcı eğitimi, 1 Kasım'da Ankara Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan ve Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan'ın katılımıyla düzenlenen eğitim programına, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Uzmanı Özge Ongun, İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu ve Deutsche Securities Türev Ürünler Direktörü Onur Akkaynak da konuşmacı olarak katılacak.

Eğitimlerle kur riski taşıyanların, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Eğitim programına, birliğin internet sitesinden kayıt yaptırılabiliyor.