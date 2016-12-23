Tsum Tsum oyuncakları, TeknoSA ile Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - TeknoSA, dünyada popülerlik kazanan Disney Tsum Tsum peluş oyuncakları Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TeknoSA, sevilen pek çok Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars karakterlerini bir tasarımla birleştiren Tsum Tsum peluş oyuncakları Türkiye'de sevenleriyle buluşturdu.

Adı Japonca'da "üst üste yığmak" anlamına gelen "tsumi" kelimesinden türetilen ve 2013 yılında Disney tarafından ilk kez Japonya'da piyasaya sunulan Tsum Tsum peluş oyuncaklar, yuvarlak formları sayesinde üst üste dizilerek piramit şeklinde saklanabiliyor.

Japonya, Amerika, Paris ve Güney Kore’de trend olan, dünyanın dört bir yanındaki koleksiyoncular tarafından da büyük ilgi gören Tsum Tsum peluş oyuncaklar, onlarca karakter ve farklı boy seçenekleriyle TeknoSA'da yer alıyor.

"Mickey ve Arkadaşları", "Disney Prenses", "Karlar Ülkesi", "Winnie the Pooh", "Kaptan Amerika", "Örümcek Adam", "Iron Man", "Hulk", "Thor" ve "Star Wars" gibi sevilen Disney ve Pixar hikaye ve karakterlerinden oluşan Tsum Tsum peluş oyuncaklar, 31 ildeki 70 TeknoSA mağazasında ve online alışveriş platformu "teknosa.com"da çocuklar ve ailelerini bekliyor.