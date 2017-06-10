TTB 68. Büyük Kongresi

ANKARA (AA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin dışında kalan vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını, Sosyal Güvenlik Kurumunun açığının giderek büyüdüğünü" iddia etti.

Tükel, TTB'nin DSİ konferans salonunda, seçimsiz "68. Büyük Kongresi" devam ederken yaptığı basın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerini iflasa sürükleyen sağlık politikalarıyla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

"Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile son 14 yılda, sağlık alanında büyük bir krizin içine girildiğini öne süren Tükel, GSS sisteminin işletilemez durumda olduğunu savundu.

Tükel, "Prim borcu olan, GSS sisteminin dışında kalan vatandaşların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun açığı giderek büyümektedir." dedi.

Tükel, kamu-özel ortaklığı modeliyle yapılan şehir hastaneleri vasıtasıyla kamudan özel sektöre büyük miktarlarda kaynak aktarımı sağlandığını söyledi.

Tükel, muhafazakar, dayatmacı politikalar sonucunda Sağlık Bakanlığının müdahalesiyle hastanelerde yapılan kürtajların sınırlandırılarak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının hedef haline getirildiğini öne sürerek, "Doğum kontrolü yapmaya çalışan hekim ve sağlık çalışanları adeta cezalandırılmakta. Aile planlaması tüm toplumun ulaşabildiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin dışına atılmış durumdadır." görüşünü savundu.

Tüm bu gelişmelerin "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın sonuna gelindiğinin göstergesi olduğunu ileri süren Tükel, şunları kaydetti:

"Toplumsal sağlığımızı bozan piyasacı sağlık politikalarına son vermek, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen hekimlerin görevlerine iade edilmeleri, nitelikli tıp eğitimi, iyi hekimlik, hastaya yeterli süre ayırabilme, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ödenmesi, sağlıkta şiddetin sona ermesi için mücadelemize yılmadan devam edeceğiz."