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TTK'dan kömür satışı

- Kurum, ocak-şubat döneminde 100 bin 209 ton kömür sattı

TTK'dan kömür satışı
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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), bu yılın ocak-şubat döneminde KDV hariç 41 milyon 727 bin 188 lira tutarında, 100 bin 209 ton kömür satışı gerçekleştirdi.

Kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Üzülmez, Kozlu, Karadon, Armutçuk ve Amasra maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES), demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılıyor.

Ocak-şubat döneminde en fazla kömürü 60 bin 456 tonla KDV hariç 10 milyon 472 bin 482 lira karşılığında ÇATES'e satan TTK, demir çelik fabrikalarına da KDV hariç 25 milyon 309 bin 805 liralık 31 bin 630 ton kömür verdi.

Kurumun yılın ilk iki ayında elde ettiği gelir KDV hariç 41 milyon 727 bin 188 lira olurken kömür satışı 100 bin 209 ton olarak gerçekleşti.

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