TTK'den 2 kat üretim ve sıfır kaza hedefi

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından ilk kez 2013'te Amasra maden ocaklarında denenen ve başarılı sonuç alınmasıyla diğer müesseselerde de uygulanmaya başlanan mekanize kazı teçhizatıyla yüzde yüz üretim artışının yanında bir pano için harcanan yaklaşık 2 milyon liralık ağaç direk sarfiyatının önlenmesi, üretimin 2 katına çıkarılması ve maden kazalarının sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Taş kömürü üretiminin başladığı yıl olarak kabul edilen 1848'den bugüne kadar kazma ve havalı kazıcılarla kömür çıkarılan "kara elmas diyarında", yurt dışında kullanılan "mekanize kazı sistemi"nin, pilot olarak uygulandığı TTK Amasra Müessese Müdürlüğü ocaklarında verimli sonuçlar alınmasının ardından klasik yönteme göre kömür üretiminde yüzde 100'e varan artış sağlayacak sistemin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumsal olarak devamlılığı, randımanı arttırıp devlete olan mali yükü en aza indirgeyip devam etme amacıyla bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

Bu yol haritalarında en önemli noktanın kurumun jeolojik yapısının yanı sıra damar şartlarının uygun olduğu yerlerde yarı mekanize ve tam mekanize sistemi uygulama çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Eroğlu, "Burada belli adımlar atıldı. İlki 2013'te Amasra'da denenen ve tam mekanize denilen kazıydı. Daha sonra bu sistemi Üzülmez Müessesemizde oturttuk. Karadon için de ihalemiz sonuçlanma aşamasında." dedi.

- "2021'de tamamıyla mekanize sisteme geçmek istiyoruz"

Türkiye taş kömürleri işletmelerinin havza bazında mevcut ayak uzunluğunun bin 900 metre olduğunu ve yapacakları hamlelerle 2021'de bunun yaklaşık 800 metresinde yarı mekanize ve tam mekanize üretim sistemini hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda klasik sistemle mevcut işçiyle ahşap malzemeyle yaklaşık 700 metre çalışıyoruz. İnşallah biz yarı mekanize ve tam mekanize sistemle 800 metre çalışacağız. 2019'da belli bir aşamaya geleceğiz ve 2021'de tamamıyla kendimizi test edip maksimum 800 metrenin hepsini yarı mekanize ve tam mekanize sisteme geçmek istiyoruz. Dolaysıyla bunun önemli bir ayağı Amasra'da oluşturuldu. Başka hiçbir müşavir firmadan destek almadan, tamamıyla kurumun kendi teknik elemanı, müessese yönetimi, işletme müdürü, mühendisi ve kartiye yönetimi tamamıyla kendi içlerinden yetişmiş arkadaşlar bunu getirdiler, montajı kendi gayretleriyle oldu. İnşallah hayırlı olur, Allah kaza bela göstermez."

- "Bu tür operasyonlarla iddiamız sıfır kaza"

Mekanize sistemi özellikle üretimde kişi başına randıman ve artış ile sıfır kaza hedefi olmak üzere iki açıdan önemsediklerini dile getiren Eroğlu, ocağın tavanını tamamen örterek üretim imkanı sağlamasından dolayı göçük gibi maden kazalarını da önleyeceğini kaydetti.

Eroğlu, "2017, 2018'e göre düşündüğümüzde kazalarımızda yüzde 20'lik bir azalma oldu. Bu tür operasyonların olduğu yarı mekanize ve tam mekanizelerde bizim iddiamız sıfır kaza. İnşallah sıfır kazayla kendimizi konumlandıracağız. Bizim en çok önemsediğimiz noktalardan biri bu." diye konuştu.

- "Ahşap malzeme için devletin cebinden çıkan para 1,5-2 milyon lira"

Sistemin, maliyet açısından da önemli bir kazanım olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Maliyet açısından şu anda bir tane panonun bitimine kadar ki sadece ahşap malzeme için devletin, kurumun cebinden çıkan para yaklaşık 1,5-2 milyon lira. Biz bu tür ekipmanları oturttuğumuzda bir kere o ahşap malzeme sarfiyatından da kurtulacağız. Bunu başka şekilde örneklendirmek gerekirse bizim şu anda 1 ton üretimimizde 60-65 desimetreküp direk harcıyoruz. Burada bunu sıfırlayacağız. Böyle iddialarla yola çıkıyoruz. İnşallah 2021'de bütün bunların sonucunu maksimum olarak almayı düşünüyoruz. Bütün amacımız bu."

- "Yüzde 101 artışla bin 500 kilogramlara çıkmak istiyoruz"

Yine şu anda kişi başına 700 kilogram kömür çıkarıldığını ve kurumun zararını en aza indirmede ilk hedeflerinin bin kilogram olduğunu aktaran Eroğlu, "Arkasından bin 250 ve bin 500 kilogramlara çıkmak istiyoruz. Bizim kendimizi yorumlayacağımız yerler bunlar. Biz başarı olarak burada kendimizi yorumlayacağız. 700 kilogramlardan yüzde 101 artışla bin 500 kilogramlara çıkmak istiyoruz, biz başarıyı burada görüyoruz." ifadelerini kullandı.



