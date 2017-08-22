TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları

KOCAELİ (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) 26-27 Ağustos'ta Kocaeli'de düzenlenecek ''Alternatif Enerjili Araç Yarışları''nın hazırlıkları devam ediyor.

Körfez Yarış Pisti'nde, elektrik ve hidrojen enerjili araçlarının bulunduğu kategorilerdeki yarışlara ülke genelinde 57 üniversiteden 900'ün üzerinde öğrenci katılacak.

Üniversiteler, çadırlarda araçlarının kurulum hazırlıklarını yapıyor. Yarışmaya katılacak takımların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, araçların teknik muayeneleri yapılmaya başlandı.



TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürü Mustafa Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nın, TÜBİTAK'ın çok önem verdiği etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

Daha önce güneş enerjili araçların yarışlarının yapıldığını anımsatan Orhan, güneş enerjisi kullanımının araçlardaki zorluğunun dikkate alınarak, güneş enerjisinden vazgeçildiğini belirtti.

Güneş enerjisinin yerine, elektrik ve hidrojen enerjili araçların devreye alındığını ifade eden Orhan, "Şu anda 57 üniversiteden 900'ün üzerinde mühendis adayı öğrencimiz, ilgi duyduğu bu yarışmaya katıldı. Amacımız, ülkemizin geleceği olan bu mühendis adayı gençleri alternatif enerjili araçlar hakkında bilgi sahibi yapmak ve farkındalıklarına ortak etmektir. Onun için bu yarışları düzenliyoruz. Etkinliğimiz 1 hafta boyunca devam edecek." diye konuştu.

- "Araçları öğrenciler imal ediyor"



İlk defa takım kuran üniversiteye 10 bin lirası yol masrafı olmak üzere 35 bin lira destek verdiklerini, dereceye girenlere toplamda 80 bin lira ödül dağıtılacağını aktaran Orhan, şöyle devam etti:

"Yarışmacılar araçlarını kendileri yapıyorlar. Sponsor desteği ile araçlarını geliştiriyorlar. Hız yarışları ile yerli üretim ve tasarım olmak üzere iki kategoride dereceye girenlere ödül vereceğiz. Özellikle yerli üretim, yerli tasarıma yönelik araçlara daha çok ödül veriyoruz. Buradaki araçların yüzde 100'e yakını öğrenciler tarafından imal edilen araçlardır. Buraya gelen araçlardan biz bir takım teknik şartlar arıyoruz. Şu anda araçların yarışma şartlarına uyup uymadığını kontrol ediyoruz. TÜBİTAK Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyesi alanlarında uzman hocalarımız, laboratuvar ve muayene ortamında takım liderleriyle kamera kontrolüyle şartnameye uyup uymadıklarını ölçümlüyorlar. Cuma gününe kadar bu teknik kontroller devam edecek. Şartlara uymayan yarışmacılar, cuma gününe kadar eksikliklerini tamamladıkları taktirde yarışmaya katılmaya hak kazanacaklar."

- "Öğrencilerimiz iyi pozisyonda iş bulabiliyor"

TÜBİTAK olarak yaptıkları geri dönüşler ve anketler sonucunda, bu yarışların öğrencilere çok büyük faydasının olduğunu gördüklerini belirten Orhan, "Bu zamana kadar yarışlara katılıp boşta kalan öğrenci olmadığı gibi, hepsi alanlarındaki şirketlerin üst düzey yöneticileri şu anda. Şirketler bu yarışlara çok büyük önem veriyor. Yarışlarda görev alan öğrenciler, CV'lerine bunları yazdıktan sonra, biz de onay veriyoruz. Öğrencilerimiz otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çok iyi pozisyonlarda iş bulabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Orhan ayrıca cumartesi günü hidrojen enerjili araçların, pazar günü de elektrik enerjili araçların yarışacağını, o gün dereceye girenlere ödüllerinin verileceğini sözlerine ekledi.



