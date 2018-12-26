ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İdeolojik saplantılarla kendi ülkesini karalamaya çalışanlara inat herkes biliyor ki bilim yapmak isteyene Türkiye'nin kapıları ve imkanları sonuna kadar açık. Verdiğimiz destekler, ilan ettiğimiz programlarla Türkiye'deki bilim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

"TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri 2018 Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, ödül töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesinin Türkiye'nin bilim ve teknolojideki millilik hamlesinde ne derece kararlı olduğunun net bir ifadesi olduğunu söyledi.

Bilimsel ilerlemeyi bitiş çizgisi olmayan bir yarışa benzeten Varank, Türkiye'nin kendine yaraşır bir biçimde bu yarıştan asla kopmamasının gelecek nesillere karşı en önemli sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Varank, yüksek katma değerli üretim, dijitalleşme, verimlilik artışları ve bölgesel kalkınmayı "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonunun gelişme eksenleri olarak belirlediklerini anımsatarak, bu alanların her birinde başarıya ulaşmak için bilim insanlarının orijinal katkı ve fikirlerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

- "Bin 94 girişime 112 milyon lira sermaye katkısı sağladık"

Fen ve sosyal bilimlerde Türkiye'yi hedefine ulaştıracak tüm somut önerilere açık olduklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK, bilim ve teknoloji ekosistemine verdiği desteklerin yanı sıra savunmadan enerjiye, ilaçtan gıdaya, malzemeden siber güvenliğe çok çeşitli stratejik alanlarda milli ve özgün teknolojiler için Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Akademik Ar-Ge ve özel sektör destekleriyle bugüne kadar 36 binden fazla projeye 18 milyar liranın üzerinde hibe desteği sağladık. Gençlerimizin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin hayata geçmesi için 6 senede bin 94 girişime 112 milyon lira sermaye katkısı verdik."

- Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na yoğun ilgi

Varank, yakın zamanda iki "vizyoner" program başlattıklarını hatırlatarak, bu programlardan ilkinin Sanayi Doktora Programı olduğunu, bununla sanayi sektöründe nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini ve istihdamını teşvik ettiklerini anlattı. Varank, "Buna göre, 33 üniversitenin 77 firmayla yaptığı 120 farklı iş birliği projesini destekleyeceğiz. Böylelikle, 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrenciler mezun olduktan sonra da 3 yıl boyunca istihdam desteği alabilecekler." diye konuştu.

İkinci projenin de Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı olduğunu aktaran Varank, "Amerika, Avrupa ve Asya’nın saygın üniversitelerindeki Türk ve yabancı akademisyenlerden her gün programla ilgili sorular alıyoruz, heyecanlarına bizzat şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, iki programın milli teknolojilerin gelişimi ve ekonomik değere dönüşümü açısından önemli bir rol oynayacağını belirterek, karşılaştıkları yoğun ilginin Türkiye'de bilim yapma atmosferine yönelik temelsiz eleştirilere en güzel cevap olduğunu dile getirdi.

- "Güzide kurumlarımız yıpratılmak isteniyor"

Türkiye'de bilim ekosisteminin Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 16 yılda desteklendiğine dikkati çeken Varank, "İdeolojik saplantılarla kendi ülkesini karalamaya çalışanlara inat herkes biliyor ki bilim yapmak isteyene Türkiye'nin kapıları ve imkanları sonuna kadar açık. Verdiğimiz destekler, ilan ettiğimiz programlarla Türkiye'deki bilim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, TÜBA'nın bilimsel düşünce ve başarının özendirilerek geliştirilmesi, bilim temelli danışmanlık ve uluslararası temsil görevlerini başarıyla yerine getirdiğine işaret ederek, akademinin bilim insanlarının gönüllü katkılarıyla bilim eğitimi, kök hücre, gıda ve enerji gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Önemsedikleri çalışmalardan birinin de Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "TÜBA Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projesi" olduğunu vurgulayan Varank, bu projenin genç nesillerin atalarının düşünce tarihine sunduğu katkıları öğrenmeleri ve kendi araştırmalarında kullanmaları açısından oldukça faydalı bir girişim olduğunu bildirdi.

TÜBİTAK ve TÜBA'nın gücünü ve prestijlerini daha da artıracak destekleri devam ettireceklerini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bu güzide kurumlarımız, yalan yanlış haberlerle bilinçli bir şekilde yıpratılmak isteniyor. TÜBİTAK'tan geri çevrilip, Harvard Üniversitesinde sözüm ona yarışma kazanan proje haberleri gibi doğru olmayan haberler sıkça gündeme getiriliyor. Oysa araştırdığınızda görüyorsunuz ki bahse konu projelerin Harvard ile tek ilgisi okulun kampüsünün kullanılması. Ne üniversite böyle bir etkinlik düzenlemiş ne de bir ödül var. İşin daha da ilginci başka bir kurumun kampüste düzenlediği konferansa, yayını olsun ya da olmasın parasını ödeyen herkes katılabiliyor. Anlayacağınız ortada bir yarışma da yok."

- Ana muhalefete eleştiri

Varank, bu tür yalan haberlerin art niyetle üretildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet Türkiye'nin yüz akı kurumlarını karalamak adına Meclis kürsüsünden bu yalanları dillendiriyor. İstedikleri kadar yalanlara başvursunlar. Kurumlarımızın ürettiği bilim, yapılan Ar-Ge sayesinde Türkiye bugün güçlü ve bağımsız savunma sanayisiyle küresel güçlere geri adım attırabilen bir ülke haline geldi. Yabancı liderlerin karşısında el pençe divan duranların bu gelişimi anlamasını elbette beklemiyoruz ama aziz milletimizi yalanlarıyla kandırmalarına da asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla kıymetli bilim insanlarından beklentimiz, ülkemizin bilimsel kurumlarına sahip çıkmaları, yenilikçi fikirlerini ülke menfaatleri doğrultusunda hayata geçirmeleridir."

Cumhurbaşkanlığının liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayisinde millileşme hamlesini gerçekleştirdiklerin ifade eden Varank, TÜBİTAK'ın da önemli roller üstlendiği bu süreçte savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 65'e yükseldiğini hatırlattı.

Varank, aynı başarıyı sanayi ve teknolojinin tüm alanlarına yaygınlaştırmayı istediklerini belirterek, milli teknolojileri üretmek ve Türkiye'yi küresel platformlarda daha üst basamaklara çıkarmak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.