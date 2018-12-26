TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri 2018 Töreni

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2002'den bugüne yaklaşık 240 bin bilim insanını desteklediklerini belirterek, "Kurumumuz tarafından 2002'de bugünkü sabit rakamlarla 150 milyon lira destek sağlanırken, 2018'de destek miktarımız 1,6 milyar liraya ulaşmıştır. Yani 10 katın üzerinde bir artış sağlanmıştır." dedi.

TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, kurumun 1966'dan bu yana "bilim", "özel", "hizmet" ve "teşvik" ödülleri verdiğini söyledi.

Kendisinin de 2005'te TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü almaya layık görüldüğünü ifade eden Mandal, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 yılı hedeflerine ulaşabilmesinin bilim temelli yüksek teknoloji geliştiren ve üreten bir ülke olmasıyla mümkün olabileceğini, bu kapsamda TÜBİTAK'a büyük görev düştüğünü bildirdi.

Mandal, "Kurumumuz tarafından 2002'de bugünkü sabit rakamlarla 150 milyon lira destek sağlanırken, 2018'de destek miktarımız 1,6 milyar liraya ulaşmıştır. Yani 10 katın üzerinde bir artış sağlanmıştır." diye konuştu.

TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren her yaş grubundaki bilim insanını teşvik ettiklerini ve desteklediklerini vurgulayan Mandal, "Desteklerimiz kapsamında 2002'den günümüze yaklaşık 240 bin bilim insanını destekledik. Desteklerimizin çıktılarını da artık alıyoruz." ifadesini kullandı.

- Bilim olimpiyatlarında tüm branşlarda altın madalya

Genç yetenekleri keşfetmek için 1993'ten bu yana bilim olimpiyatları düzenlediklerini anımsatan Mandal, "2018 yılında Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında katıldığımız Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz bu olimpiyatların tarihinde ilk kez tüm branşlarda altın madalya kazanarak bir ilke imza atmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, TÜBİTAK ödülleri kapsamda 1966'dan bugüne kadar 171 Bilim Ödülü, 87 Hizmet Ödülü, 498 Teşvik Ödülü ve 17 TÜBİTAK Özel Ödülü olmak üzere toplam 773 bilim insanının ödüllendirildiğini aktardı.

Bu yıl ödül destek miktarlarını önemli ölçüde artırdıklarına işaret eden Mandal, "Ödül kazanan bilim insanlarımızın daha fazla proje üretebilmeleri ve insan kaynağı yetiştirebilmeleri için proje kotalarımızı Bilim Ödülü sahiplerimiz için sınırsız hale getirdik. Teşvik ödülü alan bilim insanlarımızda ise kota sayısını artırdık." dedi.

- "Fuat Sezgin Ödülleri" başlatılacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da dünyada bilim akademilerinin en önemli işlevlerinden birinin, üstün bilimsel başarıları ve başarılı bilim insanlarını onurlandırmak ve ödüllendirmek olduğunu, bu kapsamda TÜBA tarafından Uluslararası Akademi, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ve Bilimsel Telif Eser Ödülü verildiğini söyledi.

Bilim akademilerinin uluslararası alanda temsil faaliyetlerini de yerine getirdiğini ifade eden Acar, "Son dönemde uluslararası alanda ikili anlaşma sayımız 22'den 34'e uluslararası çatı kuruluşlarındaki üyeliklerimiz de 11'den 13'e çıktı." diye konuştu.

Acar, Türkiye'nin uluslararası alanda ödül ihtiyacı gözetilerek 2015 yılında ihdas edilen "Uluslararası Akademi Ödülü"nü bu yıl Romanya, Singapur, Moğolistan ve ABD'den 4 bilim insanının kazandığını bildirdi.

Türkiye'de çalışmayı özendirmek, seçkin bilim insanlarının ülkede çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı" ödüllerinin takdim edileceğini dile getiren Acar, toplam 7 TÜBA-Bilimsel Telif Eser (TESEP) Ödülü'nün de sahiplerine verileceğini aktardı.

Acar, Türkiye'nin topyekun kalkınması ve 2023, 2053, 2071 diye ifade edilen vizyonları çerçevesinde hedeflerine ulaşması için her alanda bilim araştırma geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bilimsel başarıların özellikle ülkemizde yükseltilerek sürdürülmesi için bilim ödüllerinin önemli kıymete sahip olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin layık olduğu, yüksek hedeflere ulaşmak bakımından gerekli olan nitelikli insanlar için Türkiye'nin cazibe merkezi olma özelliğini kazanması da önemlidir. TÜBA, Türkiye'nin milli akademisi olarak ülkemizin her alanda kalkınması için üstüne düşen görevleri yapmaya devam edecektir.”

Acar, bu sene hayatını kaybeden Fuat Sezgin'in anısına da "Fuat Sezgin Ödülleri"nin başlatılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ve TÜBA ödüllerini sahiplerine takdim etti. Daha sonra ödül kazananlar ve aileleriyle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

- TÜBİTAK ödülleri

TÜBİTAK 2018 yılı Bilim Ödülleri kategorisinde, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Prof. Dr. Cengiz Kahraman, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Özel Ödül kategorisinde temel bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet Acet, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Tanju Karanfil ve sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Ömer Küçük ödül kazandı.

Teşvik Ödülü kategorisinde de temel bilimler alanında Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan, Doç. Dr. İmren Hatay Patır, Doç. Dr. Hasan Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Nadir Dizge, Doç. Dr. Engin Durgun ve Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu, Prof. Dr. Cengiz Erişen, Doç. Dr. Eren İnci ve Doç. Dr. Ahmet Şensoy'a ödül verildi.

- TÜBA ödülleri

TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini bu yıl sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde Moğolistan Bilimler Akademisinden Bold Luvsandorj ve Bükreş Üniversitesinden Viorel Panaite, fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde Singapur NanoBiyoloji Laboratuvarı'ndan Jackie Y. Ying, sağlık ve yaşam bilimleri kategorisinde ise Minnesota Üniversitesi'nden Fatih Mehmet Uçkun kazandı.

TESEP Kaydadeğer Eser Ödülleri, Dr. Kenan Yıldız, Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü, Doç. Dr. Asım Cüneyd Köksal ve Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Telif Eser Ödülleri Doç Dr. Altay Tayfun Özcan ve Doç. Dr. Emrah Sefa Gürkan, Halil İnalcık Özel Ödülü Doç. Dr. Murat Tuğluca'ya takdim edildi.

Mühendislik ve sağlık bilimleriyle sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı 24 üniversiteden 36 genç bilim insanına da Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı ödülleri verildi.