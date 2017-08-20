TÜBİTAK'tan şehit öğretmenin anısına kütüphane

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Şanlıurfa'da görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın anısına, doğduğu ve çalıştığı köy okullarına kütüphane kuruldu.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hain ve alçak terör eylemi neticesinde şehit düşmesinin, başta ailesi olmak üzere Türk milletinin yüreğinde büyük bir acı bıraktığını dile getirdi.



Ergin, Yılmaz'ın öğrencileri ve Türk milletince asla unutulmayacağını belirterek, "Necmettin kardeşimiz, öğretmenlik gibi en kutsal mesleklerden birini seçmiş ve ömrünü, öğrencilerinin hayatlarını güzelleştirmeye ve iyileştirmeye adamıştı. O, çocuklarının hayatına anlam ve değer kazandıracak, öğrencileri de büyüdükçe ülkenin daha güçlü, adil, huzurlu ve müreffeh bir ülke olmasını sağlayacaklardı. Fakat eli kanlı terör örgütü buna izin vermedi." diye konuştu.



Necmettin öğretmen gibi işine aşık nice öğretmenlerin, mutlu, iyi, doğru, akıllı ve başarılı nesillerin yetişmesi için canla başla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Ergin, "Necmettin Yılmaz'ın hazinesi ve mirası öğrencileriydi. Biz de TÜBİTAK olarak, Necmettin öğretmenimizin aziz hatırasını yad etmek amacıyla, onun mirası olan çocuklarımıza ve öğrencilerimize yönelik bir adım atmak istedik. Hem vazife yaptığı Çiftçibaşı köyünde hem de doğup büyüdüğü Demirkapı köyünde Necmettin öğretmenimizin hatırasına iki kütüphane oluşturduk. İnşallah bu kütüphanelerden istifade eden çocuklarımız, Necmettin öğretmenimizin hayalini kurduğu gençler olarak yetişecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit öğretmenin ailesine gönderdiği mektupta da duygu ve düşüncelerini aktaran Ergin, mektubunda "Bazı insanları daha önce tanımazsanız bile onlarla kurduğunuz küçük bir temas onları tanımanıza yeterli olacaktır. " ifadesini kullandı. Necmettin öğretmen gibi hayırlı bir evlat yetiştirdikleri için TÜBİTAK adına ailesine şükranlarını sunan Ergin, şehit Yılmaz'a Allah'tan rahmet, aileye de sabır ve başsağlığı diledi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesince, Necmettin öğretmenin görev yaptığı Şanlıurfa'nın Çiftçiler köyündeki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokuluna, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'nın 7-14 yaş arası yaş gruplarından çocuk kitapları, başvuru kitapları, içlerinde oyun setleri, maket kartonları ve zeka oyunları bulunan Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri ile Bilim Teknik dergisi setlerinden oluşan yayınlar gönderildi.

Şehit öğretmenin memleketi Gümüşhane'deki Demirkapı köyüne de TÜBİTAK tarafından söz konusu kütüphaneden kuruldu.