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TÜÇEV burslarıyla eğitime katkı sağlanıyor

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk: - "2017 yılında Türkiye Çevre Koruma Vakfı üzerinden verdiğimiz burslarla çevre alanında 150 bitirme tezi ve bitirme projesi, 34 yüksek lisans tezi ve 6 doktora tezi hazırlandı"

TÜÇEV burslarıyla eğitime katkı sağlanıyor

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) üzerinden verdikleri burslarla 2017'de çevre alanında 150 bitirme tezi, 34 yüksek lisans ve 6 doktora tezinin hazırlandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, TÜÇEV üzerinden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verildiğini belirterek, burslar sayesinde çevre alanında birçok akademik kaynağın ortaya çıktığını kaydetti.

Açıklamasında "2017 yılında çevre alanında, 150 bitirme tezi ve bitirme projesi, 34 yüksek lisans tezi ve 6 doktora tezi hazırlandı." bilgisini veren Öztürk, akademik çalışmaların Türkiye Çevre Koruma Vakfı bünyesindeki "Çevre Şehir Kütüphanesi"nde yer aldığını, "www.cevresehirkutuphanesi.com" adresinden çalışmalara erişilebileceğini ifade etti.

- 2018 burs başvuruları başladı

Müsteşar Öztürk, 2018'de de bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan 200 öğrenciye aylık 450 lira olmak üzere 4 ay süreyle verilecek burs için başvuruların da başladığını bildirdi.

Öztürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çevreyle ilgili bilimsel verilerin ortaya çıkması için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize desteğimiz bu yıl da devam edecek. Ayrıca akademik olarak çevreyle ilgili eserlerin ortaya çıkmasına da devam edeceğiz. En son membran teknolojileri üzerine güzel bir kitap hazırlattık. Kısa sürede basımını sağlayıp ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Müsteşarı Mustafa ÖztürkTürkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV)
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