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TÜ'de öğrenci kayıtları başladı

- Kayıtlar, 18 Ağustos'a kadar devam edecek

TÜ'de öğrenci kayıtları başladı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenci kayıtları başladı.

Çeşitli illerden TÜ'ye gelen öğrenciler, Balkan Kongre Merkezi'nde kayıtlarını yaptırıyor.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 9 bin 600 yeni öğrencinin TÜ'ye kayıt yaptıracağını söyledi.

Yeni kayıtlarla öğrenci sayısının 49 bini bulacağını belirten Tabakoğlu, "Edirne güzel bir şehir, tam anlamıyla bir üniversite şehri. Bir üniversite okumak için tüm koşulları taşıyor ve ideal bir öğrenci şehri. Buraya gelen öğrencilerimiz ve aileleri için tüm ihtiyaçlarını düşündük." diye konuştu.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin internet üzerinden kayıt yaptırdığını dile getiren Tabakoğlu, kayıtların 18 Ağustos'a kadar devam edeceğini kaydetti.

- Engelli baba oğlunu yalnız bırakmadı

Geçirdiği iş kazası sonrası engelli olan Bilgin Can, bilgisayar programcılığı bölümünü kazanan oğlu Canberk'i kayıt gününde yalnız bırakmadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kayıt için Edirne'ye geldiklerini belirten Can, "Ben 18 yıl önce bir iş kazası geçirdim. Kaza geçirdiğimde oğlum 4 aylıktı. Tüm eğitim hayatı boyunca hep birlikte çalıştık. Her zaman destek oldum. Liseyi bitirdi ve çok şükür üniversiteyi kazandı. Allah'ın izniyle hayırlısıyla üniversiteyi de başarılı bir şekilde bitirmesini temenni ediyorum. Onunla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Canberk Can da babasının her zaman kendisine destek olduğunu, kayıt heyecanını da birlikte yaşadıklarını söyledi.

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