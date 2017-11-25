Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren rıza çalımbay Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) yardım kampanyası
İETT için yeni adım
İETT için yeni adım
Görevden alındı
Görevden alındı
Rusları davet etti
Rusları davet etti
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var

TÜDER'den kargo firmalarına "kontrollü teslimat" çağrısı

- TÜDER Genel Başkanı Küçük: - "Uzaktan yapılan satışlarda, satın alınan ürünün kargo firmaları tarafından teslimi sırasında, 'kontrollü teslimat' mecburiyeti getirilerek, ürünün tüketiciler tarafından kontrol edildikten sonra, kargo firmalarından teslim alınması ve bedelinin kargo firmalarına ödenmesi sağlanmalıdır"

TÜDER'den kargo firmalarına

DÜZCE (AA) - Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda dolandırıcılık olaylarının arttığını, kapıda ödeme şeklinde yapılan satışlarda kargo şirketlerinin ürünü göstererek teslim etmesini talep ettiklerini söyledi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede internet üzerinden yapılan alışverişlerin, her geçen gün artış gösterdiğini söyledi.

Bu tür satışlarda derneğe ulaşan şikayetlerde, uzaktan yapılan alışverişler sonrası mağduriyetler yaşandığı ve tüketicilerin ekonomik kayıplarının ortaya çıktığını belirterek, tüketicilerin yaşadığı sıkıntıları şöyle sıraladı:

"Firma ya da kişilerin, web sitelerinde ya da sosyal medya üzerinden tanıtım ve teşhirini yaptıkları ürünle tüketiciye gönderilen ürünler arasında, cins ve kalite yönünden farklılık olması, gönderilen ürünlerin teslim edilip, kargo firmaları tarafından bedelinin kapıdan tahsilatı sonrası, satışı yapan firma ya da kişilere ulaşılamaması, cayma bildirimi ve ürün iadesi yapılamaması gibi şikayetler alıyoruz. Bu büyük bir mağduriyettir."


- "Kontrollü teslimat imkanı mutlaka sağlanmalıdır"

Bu tür mağduriyetleri kargo şirket yetkilileriyle görüşüp aşmayı planladıklarını anlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Kargo firmalarının ürün iadesini kabul etmeyip, özellikle tahsil ettikleri bedeli iade etmemeleri ve satışı yapan firma ya da kişi bilgilerini tüketicilere vermemeleri tüketicinin elini kolunu bağlıyor. Tüketicilerin yasal açıdan 14 gün içinde cayma hakları olsa bile, firma ya da kişilere ulaşamadıklarından tüketiciler sonuç alamamaktadır. Tüketiciler, kargo firmaları ile karşı karşıya kalmakta, kötü niyetli firma ya da kişiler, kargo firmaları üzerinden tüketicileri mağdur etmektedirler. Tüketicilerin yaşadığı mağduriyetleri ve ekonomik kayıplarını önlemek, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un amacına uygun tüketicilerinin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla uzaktan yapılan satışlarda, satın alınan ürünün kargo firmaları tarafından teslimi sırasında, 'kontrollü teslimat' mecburiyeti getirilerek, ürünün tüketiciler tarafından kontrol edikten sonra, kargo firmalarından teslim alınması ve bedelinin kargo firmalarına ödenmesi sağlanmalıdır. Kargo firmaları tarafından, bu tür alışverişlerde tüketiciye 'kontrollü teslimat' imkanı mutlaka sağlanmalıdır."

Küçük, yaşanan sıkıntıların giderilmesi, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını önemle rica etiklerini sözlerine ekledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DüzceTÜDERTÜDER Genel Başkanı Levent Küçük
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5