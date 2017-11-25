TÜDER'den kargo firmalarına

DÜZCE (AA) - Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda dolandırıcılık olaylarının arttığını, kapıda ödeme şeklinde yapılan satışlarda kargo şirketlerinin ürünü göstererek teslim etmesini talep ettiklerini söyledi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede internet üzerinden yapılan alışverişlerin, her geçen gün artış gösterdiğini söyledi.

Bu tür satışlarda derneğe ulaşan şikayetlerde, uzaktan yapılan alışverişler sonrası mağduriyetler yaşandığı ve tüketicilerin ekonomik kayıplarının ortaya çıktığını belirterek, tüketicilerin yaşadığı sıkıntıları şöyle sıraladı:

"Firma ya da kişilerin, web sitelerinde ya da sosyal medya üzerinden tanıtım ve teşhirini yaptıkları ürünle tüketiciye gönderilen ürünler arasında, cins ve kalite yönünden farklılık olması, gönderilen ürünlerin teslim edilip, kargo firmaları tarafından bedelinin kapıdan tahsilatı sonrası, satışı yapan firma ya da kişilere ulaşılamaması, cayma bildirimi ve ürün iadesi yapılamaması gibi şikayetler alıyoruz. Bu büyük bir mağduriyettir."





- "Kontrollü teslimat imkanı mutlaka sağlanmalıdır"



Bu tür mağduriyetleri kargo şirket yetkilileriyle görüşüp aşmayı planladıklarını anlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Kargo firmalarının ürün iadesini kabul etmeyip, özellikle tahsil ettikleri bedeli iade etmemeleri ve satışı yapan firma ya da kişi bilgilerini tüketicilere vermemeleri tüketicinin elini kolunu bağlıyor. Tüketicilerin yasal açıdan 14 gün içinde cayma hakları olsa bile, firma ya da kişilere ulaşamadıklarından tüketiciler sonuç alamamaktadır. Tüketiciler, kargo firmaları ile karşı karşıya kalmakta, kötü niyetli firma ya da kişiler, kargo firmaları üzerinden tüketicileri mağdur etmektedirler. Tüketicilerin yaşadığı mağduriyetleri ve ekonomik kayıplarını önlemek, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un amacına uygun tüketicilerinin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla uzaktan yapılan satışlarda, satın alınan ürünün kargo firmaları tarafından teslimi sırasında, 'kontrollü teslimat' mecburiyeti getirilerek, ürünün tüketiciler tarafından kontrol edikten sonra, kargo firmalarından teslim alınması ve bedelinin kargo firmalarına ödenmesi sağlanmalıdır. Kargo firmaları tarafından, bu tür alışverişlerde tüketiciye 'kontrollü teslimat' imkanı mutlaka sağlanmalıdır."

Küçük, yaşanan sıkıntıların giderilmesi, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını önemle rica etiklerini sözlerine ekledi.



