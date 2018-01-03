ANKARA (AA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere 2018'in ilk 6 ayında uygulanacak artışların beklentilerinden uzak kaldığını belirterek, "TÜİK'in enflasyon hesabının bizim mutfağımızı yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. İşte bu yüzden emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Ergün, yazılı açıklamasında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca 2018'in birinci 6 ayı için emekli aylıklarına yapılacak artışın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamlarıyla belirlendiğini kaydetti.

Ergün, açıklamasında şunlara yer verdi:

"2018 yılı birinci altı ayında uygulanacak artışlar yaşam mücadelesi altında giderek ezilen emekli topluluğumuzun beklentilerinden yine uzak kaldı. TÜİK'in enflasyon hesabının bizim mutfağımızı yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. İşte bu yüzden emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz."

Emeklilerin hayatında yeri olmayan tüketim kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamalarının adil olmayan sonuçlar doğurduğunu savunan Ergün, "Bu da bizim gelirlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu konuda yetkililerimizden çözüm üretmelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bütün ülkeyi bayram yerine çeviririz"

Uygulanan zamlara rağmen hala bir norm ve standart birliğinin yakalanamadığını iddia eden Ergün, bunun intibak düzenlemesinin yapılamamış olmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Ergün, 2000 öncesi emekliler için yapılan çalışmayı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak, 2000 sonrası emeklilerimiz için de intibak yapılması, kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Parlamentomuzdan öncelikli beklentimiz, aylıklar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak kalıcı bir intibak düzenlemesinin bir an önce TBMM gündemine taşınması ve yasalaştırılmasıdır. Başta hükümetimiz olmak üzere, bütün parlamentomuzdan bir tek şey istiyoruz. 2018 yılında, intibak beklentimiz Meclis gündemine taşınmış olsun. Bütün ülkeyi bayram yerine çeviririz."





