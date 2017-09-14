Tuğluk'un annesinin cenaze töreni

ANKARA (AA) - Cezaevinde tutuklu bulunan eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi bazı mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine İncek Mahallesi Mezarlığından alınarak Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hatun Tuğluk'un cenazesinin İncek Mahallesi Mezarlığına defni sırasında bazı mahalle sakinleri tepki gösterdi. Özel izinle cezaevinden çıkarak cenaze törenine katılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk ve ailesi, bunun üzerine Hatun Tuğluk'un cenazesini almak istedi ancak güvenlik önlemleri için orada bulunan polis, gerekli izinlerin olmaması nedeniyle buna itiraz etti. Aile, polisin itirazına rağmen cenazeyi mezarlıktan aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Ercan Topaca da yaşanan olayları yatıştırmak amacıyla İncek Mezarlığına geldi.

Cenaze, daha sonra Gölbaşı Belediyesi cenaze aracıyla Batıkent'teki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü.

Cemevi morguna kaldırılan cenazenin yarın sabah saatlerinde Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.