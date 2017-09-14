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Tuğluk'un annesinin cenaze törenindeki olaylar

- Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: - "Cenazelerle ilgili İslam'ın koyduğu prensiplerle bağdaşmayan tutum ve davranışları tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu olayı kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu tür olayların olmaması gerekiyor"

Tuğluk'un annesinin cenaze törenindeki olaylar

KONYA (AA) - Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin, "Cenazelerle ilgili İslam'ın koyduğu prensiplerle bağdaşmayan tutum ve davranışları tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu olayı kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu tür olayların olmaması gerekiyor." dedi.

Konya'ya gelen Keleş, 95 yaşında vefat eden babasının dayısı Ali Ceran'ın Hacı Veyis Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Cenaze namazının ardından gazetecilerin, tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin bir sorusu üzerine Keleş, İslam'ın cenazeler konusundaki en temel ilkesinin saygı ve hürmet olduğunu söyledi.

Keleş, cenazelerde birtakım söylemlerin, tavırların ve protestoların İslam dininin bu temel ilkesiyle bağdaşmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu olay, İslam dini bakımından tasvip edilecek bir olay değildir. Şiddetle kınanması gereken bir olaydır. Peygamber efendimiz bize cenazelere hürmet etmeyi göstermiş ve cenazelerin arkasından kötü konuşulmamasını tavsiye etmiştir. Cenazelerin iyilikleriyle anılmasını tavsiye etmiştir. Cenazelerle ilgili İslam'ın koyduğu prensiplerle bağdaşmayan tutum ve davranışları tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu olayı kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu tür olayların olmaması gerekiyor. Cenazeler, öfkenin üzerinden ifade edileceği bir materyal yapılmamalıdır. Cenazelerin bu tür olaylara alet edilmesi asla kabul edilemez."


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