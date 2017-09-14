Tuğluk'un annesinin cenaze törenindeki olaylarla ilgili idari işlem başlatıldı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defninde yaşanan olaylara yönelik adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, eski milletvekili Tuğluk'un dün vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin İncek Mahallesi Mezarlığına defninde, 20-25 kişilik bir grubun sataşma girişiminin meydana geldiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin olaya hemen müdahale ederek gerekli tedbirleri aldığı ve grubu mezarlık alanının dışına çıkardığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından cenaze sahiplerinin Tuğluk'un İncek Mahallesi Mezarlığına defninden vazgeçtiği ifade edildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte mezarlık alanına gidildiği ve alınan tedbirlerin gözden geçirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mezarlık alanında bulunan milletvekilleri ve merhumenin ailesi ve yakınları ile görüşülüp, cenazenin defni konusunda ailenin alacağı kararın, uygulanması için her türlü tedbirinin alınacağı hususu kendilerine ifade edilmiştir. Ailesi ve yakınları bu konuyu değerlendirmek üzere bir araya geldiler. Ailenin ve diğer yakınlarının vereceği karara göre defin işlemi yapılacaktır. Valiliğimiz defin işlemleri dahil her türlü yardımı yapacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Ayrıca, mezarlık alanında definde gelişen sataşma olayı ile ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır."

Defin sırasında mahalle sakinlerinden tepki

Hatun Tuğluk'un cenazesinin İncek Mahallesi Mezarlığına defni sırasında bazı mahalle sakinleri tepki gösterdi. Özel izinle cezaevinden çıkarak cenaze törenine katılan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk ve ailesi, bunun üzerine Hatun Tuğluk'un cenazesini almak istedi ancak güvenlik önlemleri için orada bulunan polis, gerekli izinlerin olmaması nedeniyle buna itiraz etti. Aile, polisin itirazına rağmen cenazeyi mezarlıktan aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Ercan Topaca da yaşanan olayları yatıştırmak amacıyla İncek Mezarlığına geldi.

Cenaze, daha sonra Gölbaşı Belediyesi cenaze aracıyla Batıkent'teki Pir Sultan Abdal Cemevi'ne götürüldü.

Cemevi morguna kaldırılan cenazenin yarın sabah saatlerinde Tunceli'ye götürülmesi bekleniyor.

Muhabir: Burcu Çalık,Mümin Altaş