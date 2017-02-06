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Tuğluk'un dosyasına "yetkisizlik" kararı

- Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk'un dosyası, "yetkisizlik" kararı verilerek Ankara'ya gönderildi

Tuğluk'un dosyasına

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un dosyası, "yetkisizlik" kararı verilerek Ankara'ya gönderildi.

Tuğluk hakkındaki iddianameyi kabul eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının tahliye talebine ilişkin tutukluluk değerlendirmesini yaptı.

Mahkeme, Tuğluk'un üzerine atılı eylem nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığın savunmasının alınmamış olması ve dolayısıyla kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

CMK'nın 12/2. maddesi uyarınca Tuğluk'un dosyasına "yetkisizlik" kararı veren mahkeme, sanığın iddianamedeki eylemlerden yargılamasının yapılması için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

- İstenilen ceza

İddianamede, Tuğluk hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

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