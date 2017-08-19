TÜGVA Artvin İl Temsilciliği açıldı

ARTVİN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "Dünyada bunca adaletsizlik süre giderken, biz Türkiye olarak geçmişten ecdadın bize bıraktığı mirası yüklenemezsek bu adaletsizliklere dur diyecek kimse kalmadı." dedi.

Vakfın Artvin İl Temsilciliğinin açılış törenine katılan Erdoğan, TÜGVA Artvin temsilciliğinin vatana millete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfının ülkede geleceğin kurulmasında çok önemli ve hassas bir noktada faaliyet gösterdiğine işaret eden Erdoğan, "Bizlerde yüksek istişare kurulu üyeleri olarak tavsiyelerimize ve yardımımıza ihtiyaç duyduğu zaman TÜGVA'ya destek olmaya TÜGVA'ya yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gençliğin yetişmesinde 21. yüzyıla damga vuracak İslam ümmetinin başarılı olması için çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, "Gençliğimiz nasıl değerleriyle yoğrulmuş bir şekilde yetiştirebilir? Nasıl gençliğimizi bir davanın derdin taşıyıcıları olarak yetiştirebiliriz? Nasıl gençliğimizi geçmişinden inancından kopuk olarak değil, geçmişiyle gurur duyan ve geleceğini o gurur üzerine gayretli inşa eden bir gençlik yetiştirebiliriz? Biz bunun çalışmasını yapan bir vakıfız." ifadelerini kullandı.

Birincil tanımlayıcılardan en başta geleninin, Müslümanlık olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben Müslümanlardanım demek, bir araya gelebilmeyi, birlik olmayı gerektiriyor. Bizim inancımız bir tevhit inancı. Yaratıcının tekliğine inanan, ümmetin birliğine inanan bunun üzerine hayatını kurgulayan bir inancın mensuplarıyız. Bunun için göğüs gere gere 'ben de Müslümanlardanım' diyebilmeliyiz. Ben Laz'ım, Kürt'üm, Abaza'yım, Çerkez'im değil, önce ben Müslüman'ım. Sonra başka tanımlamalar olur. Artvin'de oturuyorum, Borçka'danım Şavşat'tanım, Yusufeli'ndenim veya Laz'ım, şuyum buyum, Türk'üm eyvallah ama hepimiz Müslümanız, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız ve bunlar bizi bir araya getiren ortak paydalarımız."

Erdoğan, çocukların yetiştirilmesinin önemli olduğunu ve bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret ederek, "Çocuklarımızın okullarında okul aile birliklerinde vazife almak, çocuklarımızın gelişimi için çalışmalar yapan TÜGVA gibi vakıfları da görev almak, vazife almak, onların yanında olup destekçi olmak ve onların nasıl yetiştiğini önemsemek kafaya takmak. Bunu dert edinmezsek Allah korusun bu nesil elimizden kayar gider." dedi.

"Dünyada bunca adaletsizlik sürüp giderken, biz Türkiye olarak geçmişten ecdadın bize bıraktığı mirası yüklenemezsek bu adaletsizliklere dur diyecek kimse kalmadı." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de, Filistin'de İsrail biraz daha oradaki Müslümanların hayatını yaşanmaz hale getirmek için adımlar atıyor. Dünyada bütün Müslümanların kararlılığını test ede ede, sınırlara tecavüz ede ede oradaki Müslümanları açık hava hapishanesinde yaşar hale getirdi. İşte en son cuma namazlarını kıldırmayacak kadar işi Mescidi Aksa'ya cuma namazında kilit vurmaya götürecek kadar ileri götürdü. Buna kim dur diyecek? İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri dönem başkanı Türkiye olmasa oradan da bir ses çıkmayacak. Omzumuzda bir sorumluluk, bir yük var. Yediden yetmişe elimizden geleni yapacağız ama çocuklarımızın bizden daha özgüvenli, dirayetli, fiziken ve manen de güçlü olması için gerekeni yapacağız. Artvin'de bu güzel bir başlangıç olur inşallah."

Açılış programına katılan Artvin Valisi Ömer Doğanay da TÜGVA Artvin Şubesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu binada vatanına, milletine, bayrağına, geleceğine, dinine, ırzına, namusuna, milletin hakkına hukukuna sahip olacak olan gençler yetişecek inşallah." dedi.

Konuşmaların ardından TÜGVA Artvin Şubesi hizmete açıldı.