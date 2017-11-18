TÜGVA Eskişehir Temsilciliği açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Eskişehir'deki temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi bahçesindeki törene, Vakıf Genel Başkanı İsmail Emanet'in yanı sıra, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay katıldı.

Prof. Dr. Gürcan, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politika ve icraatlarla gençlere yol açan bir lider olduğunu belirtti.

Yarına yol almak isteyenlerin, gençlikten bunun hazırlığına başlaması gerektiğini vurgulayan Gürcan, "Bu anlamda TÜGVA'nın kuruluşundan beri görev alarak, yapabildiğim kadarıyla destek olmaya çalıştım. Bugün 21 yılımı verdiğim Eskişehir'de de TÜGVA temsilciliğinin açılışı benim için manidar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sadece slogan ve konuşmayla değil bizzat ortam sağlayıp, gönlünü açarak gençlere güvenerek onların neler yapabileceğini göstermesi açısından TÜGVA'yı kutluyorum. Eskişehir'de iyi ki bi temsilcilik açıldı." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Eskişehir'in eğitimin kalbi olduğuna dikkati çekerek, TÜGVA'nın bu kentte bir temsilcilik açmasının önemli olduğunu ifade etti.

Karacan, "TÜGVA, Türkiye'nin milli değerlerine sahip çıkan gençlerin yetişmesi için çalışıyor. Bu da bizim için çok önemli. Türkiye zor bir dönemde geçti. İnşallah gönüllerini ve kapılarını yeni nesile, gençlere açan siyasetçiler, bürokratlar ve üniversitelerle yolumuz devam edeceğiz. Yolumuz ve davamız bir." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Genel Başkanı Emanet ise Eskişehir'e ve gençlere hizmet edecek güzel bir temsilciliği açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yıllar önce bir avuç insanla yola çıktıklarını anlatan Emanet, "Bugün böylesine kalabalıklara dönüştüğümüzü görmek mutluluk veriyor." dedi.

Tüm illere ve 259 ilçeye temsilci atadıklarını, kitap kafeleri, 38 ilde 54 yurt açtıklarını bildiren Emanet, şöyle konuştu:

"Ülkemiz son dönemde bir sürü zorluklar yaşadı. Bu kritik zamanlarda ülkenin yarının nasıl olup olmayacağı konusunda birçok tartışmanın yürütüldüğü bir zamanda Türkiye'nin geleceğine inanmış, geleceği oluşturacak gençlerle, sıkıntılara ve engellemelere rağmen bugünlere gelen bir vakıfız. 'Bu gençlerden bir şey olmaz, bunlar kafalarını tabletten kaldırmaz' denilen gençler, 15 Temmuz'da dünyaya yeri geldiğinde yüreğini, canını ortaya koyup vatanına, milletine, devletine sahip çıkacağını gösterdi."

Vali Çakacak ise TÜGVA'nın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla geleceğin teminatı gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.

Vakfın gençlerin ilmi, ahlaki, sosyal, kültürel yönden gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Çakacak, "Devletimizin ve milletimizin geleceğini şekillendirecek gençlerimizin milli, manevi, evrensel değerlere bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olarak ve bunları özümseyerek yetişmesi, ülke olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşma inancımızı pekiştiriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsilciliğin açılışı gerçekleştirildi.