TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, Muş'ta

MUŞ (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, "Bugün Türkiye'de, Türkiye'yi bölmek isteyen grupları destekleyenlere bakıyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da. Niye? Yeter ki Türkiye zayıf olsun, yeter ki burada insanlar birbirine karşı içinde husumet beslesin. Bunu canlı tutmaya çalışıyorlar." dedi.

Vakfın Muş İl Temsilciliğinin açılışına katılmak üzere kentte gelen Erdoğan, Muş Valiliğini ziyaret etti.

Ardından açılış törenine katılan Erdoğan, TÜGVA İl Temsilciliğinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

TÜGVA Muş Temsilciliğinin açılışı için kentte geldiğini, yarın da Malazgirt'te etkinliklerin başlayacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Malazgirt, yeniden hak ettiği önemi ve değeri bulacak. Vakfımız, aslında bu Malazgirt ruhu dediğimiz yani ümmetin birlikteliğini sembolize eden değerleri gençlerimizde yaratmak ve kalplerinde canlandırmak için yola çıkmıştır. 21. yüzyılın ihtiyaçları neyse, gençler 21. yüzyılda hangi dilden konuşuyorsa, o dilden konuşmayı hedefleyen gençlerimizin kurguladıkları faaliyetlerle yükselmeyi planlayan bir gençlik vakfıdır. Kısa zamanda Türkiye'nin bütün illerinde teşkilatlanmayı başardılar. Bu yaz sadece yaz kamplarından ve okullarında 40 bin civarında gencimizi eğitimlere tabi tuttular. Sporla ve kültürel etkinliklerle onların hoşça vakit geçirmelerini sağladılar. Bütün bunları yaparken mesele nedir gençlerimiz değerlerinden ve inançlarından uzaklaşmadan yetişsinler."

- "Türk milleti, bütün milletin bayraktarlığını yaptı"

"Bakın dünyada batı medeniyetinin hakim olduğu bu son 150 ila 200 yıllık dönemde ülkemizde Anadolu insanı ve Müslümanlar da ister istemez inançlarından ve değerlerinden bir nebze uzaklaştılar." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun bir tarafında tabii Batı kültürünün bir taarruzu var. Zaman zaman topu ve tüfeğiyle, zaman zaman ekonomik gücüyle, zaman zamanda kültürel enstrümanları, filmi, müziği, sineması, sosyal medya ve internetiyle vesaire. Maalesef Batı, teknolojinin bütün imkanlarını seferber etmek suretiyle kendi kimlikleriyle toplumların yaşamasına tahammül etmedi. Müslümanların yaşamasına tahammül etti mi? Etmedi. Niye etmedi? Çünkü Müslümanlar yüzlerce yıl bu topraklara, insanlara barış ve adalet getirdi. Türk milleti bütün milletin bayraktarlığını yaptı. Bütün ümmetin bir araya gelmesinin önderliğini yaptı. Malazgirt'te sadece bir ırkın temsilcileri yoktur. Orada bütün ümmetin temsilcileri bir araya gelerek bugünkü batı medeniyetin o zaman ki önder gücü olan Bizans'ı mağlup etti. Çünkü bir birlik şuuru ve ruhu vardı. Aynı inanç etrafında birleşen kişisel, grupsal, ırkı temellerine dayalı çıkarları bir yana bırakan insanlar, inancını ayaklar altına almak isteyenlere büyük bir hezimet yaşattı. İnanın inancımızın karşısında olanlar birliğimizin değerini bizden daha çok iyi biliyorlar."

- "Bu topraklarda bin yılı aşkın birlik olmayı başarmışız"

"Her zaman içimize nifak tohumları ektiler ve aramıza girdiler." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bugün Türkiye'de, Türkiye'yi bölmek isteyen grupları destekleyenlere bakıyorsunuz Avrupa'da Amerika'da. Niye? Yeter ki Türkiye zayıf olsun, yeter ki burada insanlar birbirine karşı içinde husumet beslesin. Bunu canlı tutmaya çalışıyorlar. Bize düşen nedir her şeyden önce ben değerlere aynı inanca bağlıysam, o zaman kişisel veya grupsal değerleri ve çıkarları bir tarafa bırakacağım ve birlik olmaya çalışacağım. Bu topraklarda bin yılı aşkın birlik olmayı başarmışız. Bu ümmet ne zaman birlik oldu o zaman karşısında kimse duramamıştır. Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Haçlı Seferleri'nde, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda da öyle olmuş 15 Temmuz'a varıncaya kadar. Elhamdülillah ne zaman bu millet bir olmuş, işte o zaman güçlü olmuş, o zaman düşmanlarını hezimete uğratmıştır."

TÜGVA Muş Temsilcisi Tahsin Oran'ın, Erdoğan'a tablo hediye etmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Alparslan Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.