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TÜİK, İstanbul'da muhtarlarla iş birliği yapacak

- TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü, "Kaliteli ve Güvenilir İstatistik İçin Muhtarlarla El Ele" projesini başlattı

TÜİK, İstanbul'da muhtarlarla iş birliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü, "Kaliteli ve Güvenilir İstatistik İçin Muhtarlarla El Ele" projesini hayata geçirdi.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kurum çalışmaları hakkında halkın daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak ve üretilen istatistiklerin kalite ve zamanlılık açısından verimliliğini artırmak üzere "Kaliteli ve Güvenilir İstatistik İçin Muhtarlarla El Ele" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü, 39 ilçede mahalle muhtarları ile bir araya gelecek.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, konuya ilişkin değerlendirmesinde, proje kapsamında şu ana kadar 9 ilçede 193 mahalle muhtarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda kendilerine TÜİK'i tanıtıyoruz ve TÜİK çalışmaları hakkında bilgiler veriyoruz. Sonrasında arkadaşlarımız muhtarlarımızla yakın iletişimde bulunarak ve zaman zaman kendilerini ziyaret ederek saha çalışmalarımızı kalite ve zamanlılık açısından daha verimli hale getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü, daha önce başlattığı "TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor" projesi ile binlerce öğrenciyi misafir ederek kurumu tanıtmıştı.

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