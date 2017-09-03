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Tüketiciler 50 yıl içinde gıda krizi yaşanması endişesi taşıyor

-Grundig'in 6 ülkede 3 bin kişiyle yaptırdığı sürdürülebilirlik ve gıda israfıyla ilgili araştırmaya göre tüketiciler, 50 yıl içinde küresel bir gıda krizi yaşanması endişesi taşıyor, sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyuyor

Tüketiciler 50 yıl içinde gıda krizi yaşanması endişesi taşıyor

İSTANBUL (AA) - Ev elektroniği üreticisi Grundig'in 6 ülkede 3 bin kişiyle yaptırdığı sürdürülebilirlik ve gıda israfıyla ilgili araştırmaya göre, tüketiciler 50 yıl içinde küresel bir gıda krizi yaşanması endişesi taşıyor, sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyuyor.

Grundig'ten yapılan açıklamaya göre şirket, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da "Respect Food– Gıdaya Saygı" felsefesiyle gıda israfıyla mücadele taahhüdünü yineledi.

Grundig ile dünyaca ünlü şef Massimo Bottura'nın kurucusu olduğu "Food for Soul- Ruhun Doysun" girişimiyle başlattığı işbirliği kapsamında bir yıl içinde 25 ton gıda israftan kurtarıldı.

4 aşevi projesi başlatıldı ve dünya çapında tanınan 210 şefin desteğiyle 48 bin 300 kap yemek dağıtıldı.


- Tüketicilerin üçte biri ayda 4 kilogram gıda israf ettiğini kaydediyor


Marka, fuarda Massimo Bottura ve Tüketici Psikoloğu Dimitrios Tsivrikos'un katılımıyla bir etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda Grundig'in sürdürülebilirlik ve gıda israfıyla ilgili yaptırdığı yeni bir araştırmanın sonuçları da değerlendirildi.

İngiltere merkezli Morar araştırma şirketi ile Almanya, İngiltere, İsveç, Türkiye, İtalya ve Fransa olmak üzere toplam 6 ülkede 3 bin kişinin katılımıyla yapılan araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 94'ü daha sürdürülebilir bir yaşam istiyor, ancak üçte ikisi bunu uygulamaya zamanının olmadığını ya da nasıl yapacağını bilmediğini söylüyor.

Araştırmada tüketicilerin büyük bölümü gıda israfının önemli bir çevre sorunu olduğunu dile getirirken, üçte birinin de ayda 4 kilogram gıda israf ettiğini kaydetti.

Tüketicilerin yüzde 90'ı israf ettiği gıda miktarından endişeli olsa da, yoğun tempolu kent yaşamı bu alışkanlıklarını değiştirmelerini zorlaştırıyor.

Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri de tüketicilerin gelecek 50 yıl içinde küresel bir gıda krizi yaşanmasından endişe etmesi oldu.

Yazılı açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Arçelik AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Özbil de Grundig ile gıda israfına karşı çözümün bir parçası olmak için adımlar attıklarını bildirdi.

Fark yaratan projelerle insanların yaşamlarına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Özbil, "Gıdaya Saygı-Respect Food" felsefeleri ve sürdürülebilir bir şirket olma taahhütleriyle daha iyi bir gelecek sağlamaya odaklandıklarını dile getirdi.


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