banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Allianz Bursa
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Tüketicilere "internet alışverişi" uyarısı

- Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: - "Tüketici, ucuzluk adına parasını dolandırıcılara kaptırmamalıdır. Bilinçli tüketici her zaman kaliteli, uygun fiyat ve yerli malı arayışı içinde olmalıdır. Ucuzluk adına aldatılan tüketici, hem maldan hem de parasından olmaktadır"

Tüketicilere
banner17

BURSA (AA) - Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, internet alışverişi sonrası yaşanabilecek mağduriyetlere karşı tüketicileri bilinçli olmaları konusunda uyardı.

Yılmaz, dernek binasında düzenlediği toplantıda, derneklerine son günlerde yapılan başvurularla, internet üzerinden yapılan alışverişler sonucu oluşan ciddi mağduriyetlerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyledi.

Bu tür alışverişlerde tüketici mağduriyetlerinin devam ettiğini dile getiren Yılmaz, bu mağduriyetlerin giderilmesi için tüketicinin bilinçlenmesi ve ciddi bir denetimin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, derneğe başvuran tüketicilere, siparişlerine karşılık farklı ürünlerin gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Derneğimize başvuran mağdurlarımızdan biri, iki çift ayakkabı istemiş, kendisine bir çift ayakkabı, bir de tek ayakkabı gönderilmiştir. İkinci tüketici de uyku apnesi cihazı istemiş, kendisine gözenekli bir çift naylon ürün gönderilmiştir. Üçüncü tüketicimiz ise hırka siparişi vermiş, kendisine de bir paket tuz ve su ısıtıcısı gönderilmiştir. Güvenli olmayan ve resmen tüketiciyi dolandırmak için satış yapan sitelere ve kişilere karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Bu tür satıcılara kesinlikle meydan verilmemelidir."

- "Akla yatmayan fiyat için riske girilmemeli"

Tüketicilerin de özellikle kurumsal sitelerden alışveriş yapması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüketici, ucuzluk adına parasını dolandırıcılara kaptırmamalıdır. Bilinçli tüketici her zaman kaliteli, uygun fiyat ve yerli malı arayışı içinde olmalıdır. Ucuzluk adına aldatılan tüketici, hem maldan hem de parasından olmaktadır. Bu nedenle fiyat konusunda mutlaka araştırma yapmalı aklına yatmayan fiyat için riske girmemelidir. İnternet alışverişlerinde, adrese gelen mal ve hizmet, talep edilen olsa dahi tüketicinin 14 gün içerisinde cayma hakkı olduğunu asla unutmamalıdır. Mağduriyetin giderilmesinin en önemli yolu, cayma hakkını kullanmaktan geçer."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaBursa Tüketiciler Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1