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Tüketicinin "vize"yle mağdur edildiği iddiası

- TükoDer Genel Başkanı Koçal: - "Tüketiciden parayı peşin alan, sonrasında gerçek olmayan rezervasyon ve ulaşım belgelerini tüketicilere vererek vize almalarını isteyen bu bezirganlar, tüketicinin sırtından kolay para kazanma derdindeler" - "Vize alınamaması tur düzenleyicisinin ihmal ve kusurundan kaynaklanmaktadır"

Tüketicinin

İSTANBUL (AA) - Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal, Avrupa ülkelerini gezdireceğini vadederek, paket tur düzenleyen birtakım şirketlerin tüketicileri mağdur ettiklerine ilişkin yoğun şikayetler aldıklarını belirtti.

Koçal, yaptığı yazılı açıklamada, şirketlerin tüketicilerden tur için ücretleri peşin veya taksitle aldıklarını, tura bir ay kala da vize için gerekli belgeleri teslim aldığını ifade etti.

Şirket yetkililerinin seyahat tarihine en fazla bir hafta kala tüketicileri arayarak vize randevusu için konsolosluğa gitmeleri gerektiğini söylediğini ancak tüketicilerin vize alamadığını ve tur şirketinin tura katılamayan tüketiciye iade ödeme yapmaktan kaçındığını belirten Koçal, şunları kaydetti:

"Tüketiciden parayı peşin alan, sonrasında gerçek olmayan rezervasyon ve ulaşım belgelerini tüketicilere vererek vize almalarını isteyen bu bezirganlar, tüketicinin sırtından kolay para kazanma derdindeler. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun paket turlar ile ilgili 51/6. Maddesi uyarınca tur düzenleyicisi hiçbir kesinti yapmadan aldığı tüm bedeli iade etmekle yükümlüdür. Zira vize alınamaması tur düzenleyicisinin ihmal ve kusurundan kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşan tüketiciler, derhal yasal haklarını aramalı, sorumlular hakkında da cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmalı. TükoDer olarak ciddi sayıda tüketicinin mağduriyetine sebep olan bu tur şirketlerine ilişkin TÜRSAB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığını göreve ve denetim yapmaya çağırıyoruz."

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