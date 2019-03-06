Tulpar tankı ihracat sınavında

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Otokar'ın Altay ana muharebe tankını geliştirme sürecinde edindiği deneyimle ürettiği Tulpar hafif tankı, Avrupa'da girdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. Tulpar, iki farklı kullanıcı tarafından test edilmeye başlandı.

Otokar'ın 2018 Faaliyet Raporu'nda, şirketin savunma sanayisinde yürüttüğü çalışmaların geldiği noktaya, siparişlerde yaşanan gelişmelere ve ileriye dönük hedeflere ilişkin bilgilere yer verildi.

Rapora göre, geçen yıl savunma harcamalarında gerçekleşen artışla küresel savunma sektörü yüzde 3,9'luk rekor büyüme gerçekleştirdi.

Türkiye'de ise yerli ve milli imkanlarla kabiliyetlerin artırıldığı, savunma sanayisi ihracatında da küresel düzeyde önemli bir aktör olma hedefine daha da yaklaşılan bir yıl geride bırakıldı.

Taktik tekerlekli ve paletli araç ürün ailesinin yanı sıra, kule sistemleriyle kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler tasarlayıp geliştiren ve üreten Otokar'ın askeri ürünleri için ilgili hükümetlerin izniyle gerçekleştirdiği ihracat çalışmaları yıl boyunca devam etti.

- BAE'nin zırhlıları Sakarya'dan

Otokar ve yerel ortağı Tawazun'un girişimiyle Abu Dabi'de kurulan Al Jasoor (Cesur) ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında Rabdan 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçların seri üretimine başlandı. Toplam değeri 661 milyon dolar olan anlaşma doğrultusunda Rabdan zırhlılarının üretimi Otokar'ın Sakarya'daki fabrikasında yapılıyor.

Rabdan araçları, fabrikada gerçekleştirilen kabul testlerinin yanı sıra, Körfez'de yapılan yüzme ve atış testlerini başarıyla geride bıraktı. İlk parti araçların kullanıcı teslimatları yıl sonunda tamamlandı. Araçlar savunma sanayisi alanında dünyanın önde gelen zırhlı araç pazarlarından Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi.

- Cobra II'ye radar görevi

Tescilli NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olan Otokar, kendi teknoloji, tasarım ve uygulamalarıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun özel çözümleriyle dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından tercih edilmeyi sürdürdü.

Sınıfında yüksek taşıma ve koruma kapasitesiyle dikkati çeken Cobra II zırhlı araçları için geçen yıl bir Asya ülkesinden 28,9 milyon dolarlık sipariş alındı.

Cobra II yurt dışında olduğu kadar yurt içinde de talep gördü. Emniyet güçlerine teslimatları yapılan Cobra II, Aralık 2018'de de Türk Silahlı Kuvvetlerinde Havan Tespit Radarı konfigürasyonuyla göreve başladı.

- Altay'daki deneyimden Tulpar doğdu

Otokar'ın zırhlı araçlar ve özellikle Altay tankı ile birlikte oluşan ana muharebe tankı tasarlama ve geliştirme konusundaki deneyimi yeni ürünlere taşındı.

Modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak etkin görev alan hafif ağırlık sınıfı tanklar, değişen muharebe koşulları ve farklılaşan tehditler dikkate alındığında, sektörde artan bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bu eğilim doğrultusunda, dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki kullanıcıların beklentilerinden yola çıkarak deneyimini, mühendislik kabiliyetleri ve Ar-Ge imkanlarıyla birleştiren Otokar tarafından geliştirilen ve geçen yıl yapılan atış testlerini başarıyla tamamlayan Tulpar hafif tankı ilk kez Paris'te sergilendi.

- Ürün satışından teknoloji transferine

Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, şirketin savunma sanayisine yönelik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri zırhlı araç tedarikine ilişkin sözleşmesi kapsamında geçen yıl başlayan teslimatların bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Bu siparişin, aynı zamanda Türkiye'nin tek kalemde imzalanan en büyük kara sistemleri ihracatı olduğuna dikkati çeken Koç, şu bilgileri verdi:

"2018 yılında Sakarya'daki fabrikamızda başlayan seri üretimle birlikte, Rabdan 8x8 zırhlı araçları atış ve amfibik kabiliyetler dahil tüm kabul testlerini başarıyla geçti, ilk teslimatlar yıl sonunda başladı. Önümüzdeki dönemde teslimatlarına devam edilecek projenin şirketimiz için özel önemi ise Otokar'ın savunma sanayisinde artık sadece ürün üretip satan değil, bilgi birikimini ihraç eden, teknoloji transferi yapan bir konuma ulaşması oldu."

- Tulpar atış testlerini başarıyla geçti

Fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçları ve kule sistemleriyle 32 dost ve müttefik ülkeye savunma sanayisi ürünleri ihraç eden Otokar'ın, geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki araç sayısını da artırdığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye savunma sanayisi için gündem maddelerinden biri de Altay tankı oldu. Otokar şirketimiz, ana yükleniciliğini yaptığı Altay ana muharebe tankının tasarım, prototipleme ve kalifikasyon süreçlerinden oluşan ilk dönem projesini 2018 yılında başarıyla tamamladı. Açılan üretim ihalesinde başka bir üretici, seri imalat için görevlendirildi. Gururla tamamladığımız Altay birinci dönem projesi hiç kuşkusuz Otokar'a çok önemli bir bilgi birikimi sağladı, yeni ürün geliştirilmesi konusunda eşsiz bir deneyim kazandırdı. Otokar, paletli zırhlı araçlar alanında edindiği birikimle dünyada artan hafif tank ihtiyacı çerçevesinde, geçtiğimiz yıl Tulpar hafif tankını Fransa'da tanıttı. Araç, Avrupa'da girdiği atış testlerini başarıyla tamamlayarak iki farklı kullanıcı tarafından test edilmeye başlandı."