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"Tüm atılımların başarıyla gerçekleştirileceğine inanıyoruz"

- YASED Başkanı Ahmet Erdem: - "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki yeni yönetimin, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınması yolundaki tüm atılımları, hızla karar alarak, büyük bir başarı ile gerçekleştireceğine inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki yeni yönetimin, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınması yolundaki tüm atılımları, hızla karar alarak, büyük bir başarıyla gerçekleştireceğine inandıklarını belirtti.

YASED Başkanı Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk kez görev yapacak yeni kabineyi kutladı.

Erdem, “YASED olarak, Türkiye’ye olan güvenimizi bir kez daha yinelerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan yeni hükümetimizi ve bakanlarımızı kutluyor, yeni sistemde görev alacak tüm yönetime başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İş dünyası olarak, Türkiye'yi her alanda daha ileri götürecek ve 2023 hedeflerine ulaştıracak olan ekonomik ve yasal tüm makro reformların hayata geçirilmesinde kamuya bir çözüm ortağı olarak destek vermeye devam edeceklerini belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki yeni yönetimin, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınması yolundaki tüm atılımları, hızla karar alarak, büyük bir başarı ile gerçekleştireceğine inanıyoruz. Ülkemizde daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve ihracat ve daha fazla istihdam için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılık içinde çalışmaya devam edeceğiz."


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