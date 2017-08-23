Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi İnternet üzerinden satış ABD
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Tüm Totaliter ve Otoriter Rejimlerin Kurbanlarını Anma Günü

- AB Komisyonu: "Avrupa çapında totaliter rejimler, halkların özgürlüklerini sınırladı, haklarını ihlal etti ve milyonlarca sıradan vatandaşı bu ideolojilerinin kurbanı yaptı. Bu ideolojileri diriltmek isteyenlere karşı durmak için geçmiş korkuların hatırlanması gerekiyor"

Tüm Totaliter ve Otoriter Rejimlerin Kurbanlarını Anma Günü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Avrupa'daki Naziler başta olmak üzere totaliter ve otoriter rejimlerin yeniden canlanmasının önlenmesi için milyonlarca insanın çektiği sıkıntıların ve geçmiş korkuların hatırlanması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, "Tüm Totaliter ve Otoriter Rejimlerin Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla ortak yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, 23 Ağustos 1939'da Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği'nin, Avrupa kıtasının yakın tarihindeki en karanlık dönemlerin başlangıcını ifade eden Molotov-Ribbentrop Paktı'nı imzaladığı hatırlatıldı.

Avrupa çapındaki totaliter rejimlerin, "halkların özgürlüklerini sınırladığı, haklarını ihlal ettiği ve milyonlarca sıradan vatandaşı bu ideolojilerinin kurbanı yaptığı" vurgulanan açıklamada, "bu ideolojileri diriltmek isteyenlere karşı durmak için geçmiş korkuların hatırlanması gerektiği" ifade edildi.

AB'nin aşırı milliyetçiliğin reddi, insan onuru, temel haklar, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi ortak değerler üzerine kurulu olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aşırıcılık, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve nefret Avrupa'daki konuşmalarda hala duyulabiliyor. Bu anıları canlı tutmak, sadece mağdurlara bir saygı değil, aynı zamanda bu ideolojilerin zorla reddedilebilmesi ve bu tür acımasızlıkların asla tekrar yaşanmamasını sağlamanın bir yoludur."

Açıklamada, aşırıcılık, hoşgörüsüzlük veya baskıya AB'de yer olmadığı vurgulandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaAvrupa BirliğiNaziler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5