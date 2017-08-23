BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Avrupa'daki Naziler başta olmak üzere totaliter ve otoriter rejimlerin yeniden canlanmasının önlenmesi için milyonlarca insanın çektiği sıkıntıların ve geçmiş korkuların hatırlanması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, "Tüm Totaliter ve Otoriter Rejimlerin Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla ortak yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, 23 Ağustos 1939'da Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği'nin, Avrupa kıtasının yakın tarihindeki en karanlık dönemlerin başlangıcını ifade eden Molotov-Ribbentrop Paktı'nı imzaladığı hatırlatıldı.

Avrupa çapındaki totaliter rejimlerin, "halkların özgürlüklerini sınırladığı, haklarını ihlal ettiği ve milyonlarca sıradan vatandaşı bu ideolojilerinin kurbanı yaptığı" vurgulanan açıklamada, "bu ideolojileri diriltmek isteyenlere karşı durmak için geçmiş korkuların hatırlanması gerektiği" ifade edildi.

AB'nin aşırı milliyetçiliğin reddi, insan onuru, temel haklar, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi ortak değerler üzerine kurulu olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aşırıcılık, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve nefret Avrupa'daki konuşmalarda hala duyulabiliyor. Bu anıları canlı tutmak, sadece mağdurlara bir saygı değil, aynı zamanda bu ideolojilerin zorla reddedilebilmesi ve bu tür acımasızlıkların asla tekrar yaşanmamasını sağlamanın bir yoludur."

Açıklamada, aşırıcılık, hoşgörüsüzlük veya baskıya AB'de yer olmadığı vurgulandı.