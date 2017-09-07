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Tüm yurtta sıcaklıklar artacak

- Sıcaklıklar gelecek hafta mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredecek

Tüm yurtta sıcaklıklar artacak

ANKARA (AA) - Tüm yurtta gelecek hafta sıcaklıklar hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gelecek hafta yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor.

Gelecek hafta sonuna kadar yağış beklenmezken, bütün bölgelerde havanın açık ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının tüm yurtta hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta sonu ve gelecek hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40, Aydın ve Bursa'da 37, Adana ve Antalya'da 36, Ankara ve İzmir'de 35, Konya ve Afyonkarahisar'da 34, İstanbul'da 33, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 31 derece olması bekleniyor.

Mevsim ve ani sıcaklık değişimleri ile özellikle iç kesimlerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark nedeniyle yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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"sıcak Hava Dalgası"Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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