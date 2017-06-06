TUMED'den AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) Başkanı Ergash Jumaev, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

AA Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu, TUMED Başkanı Jumaev ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Mutanoğlu, heyete AA'nın uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Jumaev ise Türkiye’de uluslararası öğrenci olarak bulunup, eğitimini başarıyla tamamlayan mezunların kendi ülkelerinde ve Türkiye’de başta eğitim hayatı olmak üzere sosyal kalkınma, siyasal bilinçlenme, iktisadi gelişim için mezunlar ve mezun kuruluşları arasında koordinasyon, iş birliği ve dayanışma ihtiyacını karşılamak, uluslararası öğrenci hareketliliğini yönlendirmek için istişare kanalları kurmak ve bu alanlarda bilgi paylaşmak amacıyla çalışmalar yürütmek için faaliyette bulunan TUMED hakkında bilgi verdi.







