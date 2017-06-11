TÜMSİAD Eskişehir Şubesi'nden sahur programı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir gün olduğunu söyledi.

Çelik, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesince kent merkezindeki bir davet salonunda düzenlenen sahur programında yaptığı konuşmada, ülkesi için çalışan, üreten, ekonomiye katma değer sağlayan adaletli ve dürüst iş adamlarının temsil edildiği bir dernek olmanın, milli olmayan unsurların Türk ekonomisine yön vermeye çalışmasından ziyade yerli ve milli kavramların peşinde olan bir dernek olmanın çok da kolay olmadığını belirtti.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"15 Temmuz hepimizin yaşadığı ve bir daha yaşamak istemediği bir gün ancak unutmamak gerek. Kötü günleri yaşamamak için unutmamak gerek. Maalesef biraz çabuk unutuyoruz. Unutmamak ve unutturmamak lazım. Bu psikoloji ile yaşamak adına değil ama tedbirleri almak adına unutmamak gerek. Bulunduğumuz coğrafya çok kolay bir coğrafya değil. En son yaşanan Katar krizi, bizi hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda ciddi şekilde etkileyen bir faktör. Dolayısıyla hem siyasi arenada, dış politikada hem de ekonomide bugün burada göstermiş olduğumuz birlikteliği göstermek durumundayız."

TÜMSİAD Genel Sekreteri Osman Kurtkan Kapıcıoğlu ise 2005'te kurulan derneğin 52 şubesi, 10 binin üzerinde üyesi ve Avrupa'da 9 ülkede temsilcilikleri bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra artık milletin dediği, söylediği, öngördüğü konulara daha çok yer veren bir sisteme kavuştuğunu anlatan Kapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Bundan sonra sivil toplumun Türkiye üzerinde etkisinin daha çok olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan sonraki yöneticilerimiz, toplumun ilk ağızdan dileklerini sandıkta alacaklar. Sivil toplumun gücü her türlü görüşün önünde farklı bir değer ifade edecek. Biz, TÜMSİAD olarak bu medeniyetin çocuklarının kurduğu bu yapının üzerindeki emanetinin farkında olarak almış olduğu duanın farkında olarak ve ecdadın bize bırakmış olduğu mirası daha ileriye götürme bilinci içerisinde hırslanmadan ancak gayretini arttırarak, ayırmadan bileştirerek, fitneye hiç bir zaman mahal vermeden herkesi kucaklayarak ilerleyen bir sivil toplum kuruluşu olmuştur ve olacaktır."

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, MHP İl Başkanı Kadir Bıyık, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Sahur etkinliği, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek tarafından edilen duanın ardından sona erdi.