"Tuna'nın incisi" Budapeşte Türk turistlerin gözdesi

BUDAPEŞTE (AA) - MURAT ÖNER TAŞ - Macaristan’ın başkenti Budapeşte, Tuna Nehri’nin iki yakasında tarihi ve kültürel dokusuyla son yıllarda Türk turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği şehirler arasında yer alıyor.

Ortasından Tuna'nın geçtiği kent, "Buda" ve "Peşte" olarak isimlendirilen iyi yakadan oluşuyor. Bir dönem Osmanlı'nın da hüküm sürdüğü kentin iki yakasında da Tuna Nehri boyunca Macaristan tarihine ışık tutan binalar bulunuyor.

Adeta bir açık hava müzesi olan, tarihi binaları, kaleleri ve kaplıcaları ile dikkati çeken Budapeşte, ortasından geçen nehrin kattığı büyüleyici güzellik nedeniyle "Tuna Nehri’nin İncisi" olarak adlandırılıyor.

Tarih boyunca Tuna'nın hayat verdiği kenti ziyarete gelenler, tarihte yolculuğa çıkıyor. Nehir kenarındaki etkileyici mimariye sahip binalar, Gellert Tepesi’nden (Cittadella Tepesi) izlenebiliyor.

Başkentin merkezinde yer alan Kahramanlar Meydanı’nda ise yarım daire şeklinde dizilen sütunlarda Macar krallarının heykelleri, heykellerin altında da milli kahramanları tanıtan kabartmalar yer alıyor.

Tuna'nın iki yakasını birleştiren Elizabeth ve Aslanlı köprüleri, özellikle gece görüntüsüyle Budapeşte’yi ziyaret eden turistler üzerinde büyüleyici bir iz bırakıyor. Budapeşte’ye gelen turistler Gellert Tepesi, Özgürlük Heykeli, Buda Kalesi, Ulusal Müze, Etnografya Müzesi, Macar Parlamento Binası, Özgürlük Meydanı, St. Stephen Bazilikası ve Tuna kıyısındaki ayakkabı heykellerini görme imkanı buluyor.

- "Büyüleyici bir iz bırakıyor"

Avrupa’ya otobüs turları düzenleyen İksbus Tur'un sorumlusu Ali Can İnce, Avrupa’nın tarihi başkentlerinden Budapeşte’nin Türkiye’den kolay ulaşılabilmesi nedeniyle yurt dışına seyahat etmek isteyenlerin ilk tercih edeceği yerler arasında olduğunu belirtti.

Son yıllarda Avrupa turlarının yoğun ilgi gördüğünü anlatan İnce, "Özellikle Budapeşte, Tuna Nehri ile bütünleşen tarihi ve kültürel zenginliğiyle Avrupa turuna çıkan Türk turistler üzerinde büyüleyici bir iz bırakıyor." dedi.

İnce, Osmanlı'dan da izler taşıyan kentin Türk ziyaretçileri kendisine çektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Osmanlı İmparatorluğu’nun bir dönem hakim olduğu bu topraklarla tarihi ve kültürel bir bağımız var. Tuna Nehri, iki şehrin birleşmesiyle oluşan Budapeşte’yi hem mimari yapıları hem de ekonomik açıdan ikiye bölüyor. Tuna, kentin içinden geçerken geniş bir alana yayılıyor. Burada geceleri tekne turları düzenleniyor. Budapeşte hem gündüzü hem gecesi hayranlık uyandıran büyüleyici atmosfere sahip bir şehir. Yıllardır bu turları düzenliyoruz. Turlara katılan misafirlerimize Avrupa'da en sevdiğiniz 3 şehri yazın dediğimizde herkesin listesinde mutlaka Budapeşte yer alıyor."

Seyahat kültürünün farklı yaklaşımlarla renklendiğini, turizmin artık bir ihtiyaç olarak görüldüğünü kaydeden İnce, "Yurt dışı seyahatlerin en ekonomik olanlarından biri de otobüsle Avrupa turudur. Şu anda bizim üç otobüsümüz ile Türkiye’den toplam 8 otobüs Avrupa turunu gerçekleştiriyor." diye konuştu.