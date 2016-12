Tunceli-Erzincan karayolundaki ulaşım normale döndü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, terör olaylarının önlenmesi amacıyla gece saatlerde kapatılan Tunceli-Erzincan karayolunun tamamen ulaşıma açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve her türlü terör eylemlerinden korunması, son zamanlarda artan terör olaylarının önlenebilmesi, il genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması amacıyla emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında, bazı karayollarında ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda Tunceli-Ovacık, Tunceli-Pülümür bağlantılı Tunceli-Erzincan Karayolu, 21 Aralık tarihi saat 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar 24 saat süreyle çift yönlü olarak kontrollü şekilde her türlü araç trafiğine açılmıştır."

Söz konusu karayolu, 24.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapatılmıştı.