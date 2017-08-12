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Tunceli şehidinin babaevinde yas var

- Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Yılmaz'ın babaevine acı haber ulaştı

Tunceli şehidinin babaevinde yas var

ANKARA (AA) - Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz'ın (28) babaevine acı haber ulaştı.

Keçiören'de Türk bayrakları asılan evin önüne ilçe belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehidin amcası Ümit Yılmaz, burada taziyeleri kabul etti.

Baba Yusuf ve anne Hanım Yılmaz'ın şehidin cenazesini almak üzere Tunceli'ye gittikleri öğrenildi.

Şehit Yılmaz'ın ailenin 4 erkek çocuğundan en büyüğü olduğu ve geçen sene Kübra Yılmaz ile evlendiği belirtildi.

Şehit Yılmaz'ın cenazesinin, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde defnedileceği bildirildi.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 3 asker yaralanmış, helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz şehit olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Astsubay Mehmet YılmazTunceli
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