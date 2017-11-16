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Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve barınma...

Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilip imha edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı.

Bu çerçevede yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında karşılaşılan bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada biri kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden bir M-16, 2 kalaşnikof, bir keskin nişancı tüfeği olmak üzere 4 tüfek, bir tabanca, 2 sırt çantası, bir dürbün, 4 şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonun sürdüğü kaydedildi.

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Terör OperasyonuTerörist
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