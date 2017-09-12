Tunceli'de 600 kişinin çalıştığı TYÇP projesi 3 ay uzatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, çeşitli kurumlarda İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında geçici süre ile çalıştırılan ve sözleşmeleri sona erecek 600 kişinin çalışma süreleri 3 ay uzatılırken, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle okullarda çalıştırılmak üzere 131 kişiye istihdam sağlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TYÇP kapsamında çalışan 600 kişinin çalışma süresinin 3 ay uzatılırken 131 kişiye yeni istihdam sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İŞKUR'un TYÇP kapsamında geçici süreyle çalıştırılan ve sözleşmeleri 17 Eylülde sona erecek 600 kişinin çalışma sürelerinin 3 ay uzatıldığını bildirdi.

Program kapsamında okullarda 9 ay süre ile çalıştırılmak üzere 131 kişinin daha istihdam edileceğini belirten, Sonel, şunları kaydetti:

"Toplum yararına proje kapsamında istihdam edilecek kişiler hem kentin ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağlayacaktır. İlimizin ve ilçelerimizin gelişmesi ve kalkınması için önemli bir kaynak. Bu kaynaktan hem çalışanlarımız hem esnafımız faydalanacak. Okullar açılmadan okul kıyafetlerinin, kırtasiye gereklerinin alınması ve hazır olması, çocuklarımızın okula kendini hazır hissetmesine katkıda bulunacaktır. Güzel imkanlardan daha çok faydalanan bir şehir olmak amacındayız. Tunceli ailesi olarak hep birlikte daha güzel ve kalkınmış bir il olarak çalışmalıyız ve el ele vermeliyiz."

Okullarda çalıştırılmak üzere alınacakların için müracaatlarını www.iskur.gov.tr adresinden veya Tunceli İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerektiği aktarıldı.